Ο γνωστός τράπερ Ivan Greko βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, έπειτα από αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στη Γλυφάδα και αποκάλυψε ότι επέβαινε σε όχημα δηλωμένο ως κλεμμένο από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο του ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν συνολικά τρία άτομα.

Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο Ivan Greko, μαζί με δύο ακόμη ημεδαπούς.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι το όχημα είχε δηλωθεί κλεμμένο, γεγονός που οδήγησε άμεσα στις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο τράπερ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ενώ σε έλεγχο που έγινε σε έναν από τους συνεπιβάτες εντοπίστηκε και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών, στοιχείο που προστίθεται στη δικογραφία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ivan Greko είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι) στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης απαγωγής ενεχυροδανειστή. Ωστόσο, φέρεται να παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, καθώς τελούσε σε κατ’ οίκον περιορισμό από τις 17 Ιουλίου 2025 έως τις 16 Ιανουαρίου 2026, βάσει της υπ’ αριθμ. 168/2025 διάταξης του 25ου Ανακριτή Πρωτοδικείου Αθηνών.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για όλες τις πτυχές της υπόθεσης, εξετάζοντας τόσο τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε το όχημα όσο και τις παραβιάσεις των περιοριστικών όρων.