Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής, 31 Αυγούστου, όταν στο πλαίσιο προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, ένας εξ αυτών εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα την ώρα που το σκάφος έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος και ακινητοποίησε το πλοίο. Αμέσως ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του κρατουμένου, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να εντοπιστεί.

Πρόκειται για 32χρονο Τούρκο, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση διακίνησης μεταναστών.

Στις έρευνες συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα πολεμικό πλοίο, ένα παραπλέον εμπορικό πλοίο και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, με βόρειο άνεμο, εντάσεως 3 μποφόρ.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 31 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, ένας εκ των μεταγόμενων κρατουμένων εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Άμεσα, οι αστυνομικοί – συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο διενεργεί και το προανακριτικό έργο, ενώ επιπλέον για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής».