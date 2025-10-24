Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Κρατούμενος προσπάθησε να περάσει ναρκωτικά στις φυλακές, καταπίνοντας σακουλάκια κοκαΐνης και μεθαμφεταμίνης.Ο 50χρονος συνελήφθη καθώς προσπάθησε να μεταφέρει τις ναρκωτικές ουσίες στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο.

Ο άνδρας, που έχει βαρύ ποινικό μητρώο και δεν είναι η πρώτη φορά που εκτίει ποινή για υποθέσεις κλοπών και ναρκωτικών, είχε μόλις επιστρέψει από ολιγοήμερη άδεια. Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, ενημερωμένοι για πιθανή μεταφορά ναρκωτικών, τον έβαλαν στην απομόνωση κατά την άφιξή του, όπου μετά από έλεγχο που έγινε, αποκαλύφθηκε η πράξη του.

Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν από τις αρχές. Ο 50χρονος συνελήφθη εκ νέου και εις βάρος του σχηματίστηκε νέα δικογραφία, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Πηγή: patris news