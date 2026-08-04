Μια ιδιαίτερα σκοτεινή υπόθεση ήρθε στο φως στον Μυστρά, όταν αστυνομικές δυνάμεις, έπειτα από σχετική καταγγελία, πραγματοποίησαν έλεγχο σε κλειστό ξενοδοχείο της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι Aρχές βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα, εντοπίζοντας τη σορό ενός ηλικιωμένου άνδρα τοποθετημένη σε καταψύκτη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο γιος του θύματος φέρεται να διατηρούσε τη σορό του πατέρα του στο υπόγειο του κτηρίου, με σκοπό να συνεχίζει να εισπράττει παράνομα τη σύνταξη που ελάμβανε ο ηλικιωμένος από το Δημόσιο. Το γεγονός καθίσταται ακόμη πιο σοβαρό, καθώς τα ίχνη του συνταξιούχου είχαν χαθεί εδώ και περίπου τέσσερα με πέντε χρόνια.

Το χρονικό των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ξεκίνησε όταν διαπιστώθηκε ότι ο εκλιπών —συνταξιούχος εκπαιδευτικός με καταγωγή από την Αρκαδία— δεν είχε δηλωθεί ως αποβιώσας στα δημοτολόγια της Κυνουρίας. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τους αστυνομικούς στη διακριτική επιτήρηση του ξενοδοχείου στην είσοδο του Μυστρά.

Στη συνέχεια, ο γιος κλήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και συνόδευσε τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. στον χώρο, όπου και αποκαλύφθηκε το πτώμα στον καταψύκτη του υπογείου. Σημειώνεται πως η μητέρα της οικογένειας έχει φύγει από τη ζωή εδώ και επτά χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τοπική κοινωνία επικρατούσε έντονη καχυποψία για τη συμπεριφορά του γιου το τελευταίο διάστημα. Ο ίδιος προσπαθούσε να δίνει την εντύπωση πως όλα λειτουργούσαν ομαλά, ενώ παράλληλα απέτρεπε επίμονα την είσοδο οποιουδήποτε ατόμου, ακόμη και στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου.

Πηγή: notospress.gr