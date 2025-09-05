Μια σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης αποκαλύφθηκε στην Ξάνθη, με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα από τη Σουηδία.

Όλα ξεκινήσαν όταν ένας 30χρονος γνώρισε μέσω Facebook το θύμα, του πούλησε έρωτα και στη συνέχεια το κρατούσε κλειδωμένο για περίπου 40 ημέρες.

Στο διάστημα αυτό, που ο δράστης είχε κλείσει την 79χρονη γυναίκα στο σπίτι του, της απέσπασε όλα τα χρήματα που είχε μαζί της και την κακομεταχειριζόταν συστηματικά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 3 Σεπτεμβρίου, έπειτα από σήμα της Interpol και συντονισμένες ενέργειες των Ελληνικών Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 79χρονη έκανε προσπάθεια να καλέσει το 112, ωστόσο ο 30χρνος την αντιλήφθηκε και έσπασε το τηλέφωνο. Έπειτα η γυναίκα κατάφερε να στείλει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο ενημέρωσε τις Σουηδικές Αρχές και στη συνέχεια η Interpol έδωσε σήμα στην ΕΛ.ΑΣ.

Η αστυνομία Ξάνθης πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του 30χρονου και εντόπισε τη γυναίκα κλειδωμένη, σε κακή κατάσταση. Μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστή, όπου διαπιστώθηκαν μώλωπες, εκχυμώσεις και εκδορές.

Η 79χρονη νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ξάνθης και αναμένεται να επιστρέψει στη Σουηδία.

Ο 30χρονος θα απολογηθεί τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου, ενώπιον του ανακριτή.