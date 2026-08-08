Με το μήνυμα «Δεν ζητούμε εκδίκηση. Ζητούμε το Σύνταγμα να εφαρμοστεί», ο βασιλιάς των Ρομά, Βασίλειος Στηροκλέας απαιτεί την άμεση ανάκληση της αρχειοθέτησης, καθώς και να δικαστεί εκ νέου η υπόθεση των πυροβολισμών στη Ρόδο, κατά την οποία τραυματίστηκαν 13 άτομα, μετά την αθώωση του κατηγορουμένου από το Εφετείο.

Το επίμαχο περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της 31ης Ιουλίου του 2018, όταν μετά την λογομαχία που είχε προηγηθεί ανάμεσα σε μέλη των δύο οικογενειών Ρομά, άτομα της οικογένειας Σαμπάνη (της οικογένειας του κατηγορούμενου που αθωώθηκε), με τέσσερα αυτοκίνητα σταμάτησαν έξω από τον καταυλισμό στο Καρακόνερο και άνοιξαν πυρ με καραμπίνες, τραυματίζοντας 13 άτομα.

Ακολουθεί η επιστολή του Βασιλιά των Τσιγγάνων, Βασίλειου Στηροκλέα:

«ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΚΡΑΥΓΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΣ:

Υπουργό Δικαιοσύνης, Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

ΑΠΟ: ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΡΟΜΑ – KING VASILEIOS STIROKLEAS, Ηγέτη επί 45 ΕΤΗ – Με Εξουσιοδότηση από ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ της Ελλάδας

Στηροκλέας Ευριπίδης του Βασιλείου

ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. Άμεση παρέμβαση για την υπόθεση των 13 θυμάτων ΡΟΜΑ Ρόδου 31-07-2018. Ο Άρειος Πάγος έβαλε την υπόθεση στο αρχείο. Η αθώωση του Μαρίνου Σαμπάνη προσβάλλει τη Δημοκρατία.

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ σας απευθύνω την ύστατη κραυγή αγωνίας ενός ολόκληρου Λαού.

Μιλώ με μία φωνή. Τη φωνή 45 χρόνων αγώνα. Μιλώ για 13 ψυχές. Μιλώ για 35 ΧΡΟΝΙΑ 7 ΜΗΝΕΣ αναμονής Δικαιοσύνης.

Στις 31-07-2018 στη Ρόδο ο ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ διέπραξε ένα έγκλημα. Τραυμάτισε 13 ΑΤΟΜΑ ΡΟΜΑ. Υπάρχουν θύματα με μόνιμες αναπηρίες.

Η Δικαιοσύνη στην Α’ Βαθμό μίλησε. Η πρωτόδικη απόφαση 11/2026 ΜΟΔ Κω τον καταδίκασε σε 35 ΧΡΟΝΙΑ 7 ΜΗΝΕΣ. Όμως στις 04/05/2026 το Εφετείο Δωδεκανήσου με απόφαση 33/2026 τον ΑΘΩΩΣΕ.

Και τώρα έρχεται το τελειωτικό χτύπημα. Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ.

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΚΑΣΤΕΙ. ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΝ ΕΘΑΨΑΝ.

Αυτό δεν είναι απλά αθώωση. Αυτό είναι ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. Αυτό είναι χαστούκι σε όλο τον Ρομά Λαό και σε κάθε πολίτη που πιστεύει στη Δικαιοσύνη.

Αυτό είναι το μήνυμα ότι «ο νόμος δεν είναι για όλους».

Μετά από 8 χρόνια αγώνα, η πολιτεία λέει στα θύματα: «Δεν μετράτε». Λέει σε 13 οικογένειες: «Ο πόνος σας μπήκε στο αρχείο».

Ως ο Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος όλων των οικισμών ΡΟΜΑ, ΑΠΑΙΤΩ:

Άμεση ανάκληση της απόφασης αρχειοθέτησης από τον Άρειο Πάγο.

Να δικαστεί η υπόθεση και να αποδοθεί Δικαιοσύνη ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ.

Να δοθεί το μήνυμα ότι στην Ελλάδα ο νόμος ισχύει για όλους, χωρίς διακρίσεις.

Δεν ζητούμε εκδίκηση. Ζητούμε το Σύνταγμα να εφαρμοστεί. Ζητούμε την τιμή της Δημοκρατίας μας.

Κλείνω: «35 ΧΡΟΝΙΑ 7 ΜΗΝΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ. ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΕΙ ΑΛΛΟ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ. ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΩΡΑ».

Αναμένω τις άμεσες ενέργειές σας.

Με εκτίμηση και με τον πόνο ενός ολόκληρου Λαού,

ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΡΟΜΑ

KING VASILEIOS STIROKLEAS

Ρόδος, Αύγουστος 2026»