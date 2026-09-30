Σε οριακό σημείο βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να εκπέμπει «SOS» για τη βιωσιμότητα κρίσιμων τμημάτων. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της συσσωρευμένης κόπωσης και δυσαρέσκειας ήταν η εντολή (το γνωστό «εντέλλεσθε») από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) Κρήτης να μετακινηθεί γιατρός από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Χανίων, προκειμένου να καλυφθούν εφημερίες στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, οδηγώντας 50 γιατρούς του Νοσοκομείου Χανίων στο να καταθέσουν δήλωση πρόθεσης παραίτησης. Υπό το βάρος της μαζικής αυτής κίνησης, η εντολή για τη μετακίνηση της συγκεκριμένης γιατρού αποσύρθηκε. Ωστόσο, η γενικότερη πίεση για κάλυψη κενών στο Ρέθυμνο παραμένει, με τους εργαζόμενους να προειδοποιούν ότι πλέον ολόκληρη η ΜΕΘ βρίσκεται «με το ένα πόδι εκτός ΕΣΥ».

«Παίρνουν τούβλα από έναν τοίχο που στέκει για να στηρίξουν έναν μισογκρεμισμένο»

Σε μία έντονα φορτισμένη συνέντευξη Τύπου -όπως γράφει το zarpanews– που διήρκησε μιάμιση ώρα, γιατροί και διευθυντές κλινικών περιέγραψαν με μελανά χρώματα την καθημερινότητα στο νοσοκομείο. Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του θωρακοχειρουργού, Στέφανου Παλιουδάκη, ο οποίος καυτηρίασε την τακτική της ΥΠΕ, επισημαίνοντας ότι οι εξαντλημένοι γιατροί της ΜΕΘ δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα του Ρεθύμνου, και πως τέτοιοι χειρισμοί κινδυνεύουν να διαλύσουν οριστικά και τη Μονάδα των Χανίων.

Με δάκρυα στα μάτια, η διευθύντρια της ΜΕΘ, Ευδοκία Πάνου, εξιστόρησε το πώς γιατρός που βρισκόταν σε άδεια στην Αθήνα έλαβε χαρτί για να κάνει εφημερία την επόμενη μέρα στο Ρέθυμνο. Ξεκαθάρισε, δε, ότι η άρνηση μετακίνησης δεν οφείλεται σε έλλειψη αλληλεγγύης: «Δεν είμαστε ανάλγητοι. Πάντα βοηθάμε! Όμως αδυνατούμε, δεν μπορούμε! Το μόνο που ζητάμε όταν τελειώνει η εργασία μας, είναι το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση».

Τραγικές ελλείψεις και 1.200 ασθενείς σε αναμονή για χειρουργείο

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στην Εντατική. Ο πρόεδρος των εργαζομένων, Βαρδής Γεωργιακάκης, κατήγγειλε τη στάση των διοικούντων της 7ης ΥΠΕ που «ενημερώνονται τηλεφωνικά και αποφασίζουν από το Ηράκλειο», υπογραμμίζοντας τις δραματικές ελλείψεις σε τραυματιοφορείς, μαίες, νοσηλευτές και καθαριότητα.

Από την πλευρά της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Χανίων, η Χριστούλα Πετράκη ανέφερε ότι τα κενά σε κάθε κλινική ξεπερνούν το 50%, την ώρα που το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) δέχεται 85.000 – 90.000 περιστατικά ετησίως με μόλις δύο ειδικευμένους γιατρούς. Στην Παθολογική κλινική, όπως ανέφερε η διευθύντριά της, Ειρήνη Λαγουδάκη, 4 γιατροί κάνουν τη δουλειά που αντιστοιχεί σε 12, φτάνοντας στα όρια της «κλωνοποίησης».

Ακόμα πιο αποκαρδιωτική είναι η εικόνα στα χειρουργεία. Η ορθοπεδικός Κατερίνα Μανιμανάκη αποκάλυψε ότι η λίστα αναμονής μόνο για τα ορθοπεδικά περιστατικά αγγίζει τους 1.200 ασθενείς, περιγράφοντας απελπισμένους ανθρώπους που κλαίνε και παρακαλάνε στα τηλέφωνα. Παράλληλα, ο χειρουργός Γιώργος Πετράκης προέβλεψε ότι, με την αποχώρηση ενός ακόμη αναισθησιολόγου, ο χρόνος αναμονής για μία απλή επέμβαση ξεπερνά πλέον τους 6 μήνες.

«Αξιοπρέπεια θέλουμε, όχι φακελάκια»

Το μήνυμα που εξέπεμψαν οι υγειονομικοί ήταν ξεκάθαρο: απαιτούνται άμεσα θεσμικές παρεμβάσεις και πραγματικά οικονομικά κίνητρα.

Ο διευθυντής της Μονάδας Νεογνών, Μανώλης Καραβιτάκης, ξεκαθάρισε ότι τα τοπικά επιδόματα ενοικίου από τους Δήμους δεν επαρκούν, καλώντας τους βουλευτές του νομού να παρέμβουν κεντρικά ώστε να δοθούν σοβαρά μισθολογικά κίνητρα. «Εάν δεν υπάρξουν κίνητρα, οι προκηρύξεις θα βγαίνουν συνεχώς άγονες. Τα “εντέλλεσθε” είναι η πόρτα εξόδου για τους γιατρούς», κατέληξε, περιγράφοντας το χάσμα αμοιβών μεταξύ μόνιμων γιατρών και ιδιωτών με «μπλοκάκι».

Τον επίλογο έβαλε η δήλωση της γιατρού Κατερίνας Μανιμανάκη, που μίλησε για την ηθική διάσταση του αγώνα τους: «Ούτε χρήματα θέλουμε, ούτε φακελάκια. Αξιοπρέπεια θέλουμε».