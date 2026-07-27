Ένα απίστευτο ατύχημα εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στις Ράχες Κρεστένων: ένας 63χρονος άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην αποθήκη του σπιτιού του.

Το θέαμα ήταν εξαιρετικά σκληρό για την ίδια του την κόρη, η οποία εισήλθε στο χώρο και αντίκρισε τον πατέρα της αβοήθητο, μέσα σε λίμνη αίματος.

Ο άτυχος άνδρας έφερε ένα βαθύ και ιδιαίτερα σοβαρό τραύμα στην περιοχή του λαιμού, το οποίο προκλήθηκε από αλυσοπρίονο.

Το χτύπημα αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση ακατάσχετης και έντονης αιμορραγίας, η οποία αποδείχθηκε μοιραία για τη ζωή του μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Στην περιοχή έσπευσαν αμέσως οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες απέκλεισαν το σημείο.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η προανάκριση και η έρευνα των Σωμάτων Ασφαλείας, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Πηγή: patrisnews