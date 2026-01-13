Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού, με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 6/Σ.6 από 12 Ιανουαρίου 2026, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων Αρχιπλοιάρχων, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ως ακολούθως:
Μάχιμους:
α. Μηλαίο Γεώργιο του Μάρκου (ΑΜ-2404)
β. Τρακάδα Ιωάννη του Αργύριου (ΑΜ-2339)
γ. Βεζύρη Αθανάσιο του Ευστάθιου (ΑΜ-2374)
δ. Δεμεντή Γεώργιο του Θεόδωρου (ΑΜ-2382)
ε. Κοκλώνη Νικόλαο του Μιχαήλ (ΑΜ-2420)
στ. Σκίτσα Δημήτριο του Χαράλαμπου (ΑΜ-2348)
ζ. Μασούρα Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (ΑΜ-2372)
η. Μασίκα Σωτήριο του Δημήτριου (ΑΜ-2426)
θ. Καρώνη Απόστολο του Χρήστου (ΑΜ-2432)
ι. Παπαδάκη Ιωσήφ του Γεώργιου (ΑΜ-2358)
ια. Παπαδημητρίου Στέφανο του Νικόλαου (ΑΜ-2354)
Μηχανικούς:
α. Σάπκα Σπυρίδωνα του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-917)
β. Σφακιανάκη Γεώργιο του Ηλία (ΑΜ-Μ-916)
γ. Βλαζάκη Αναστάσιο του Παύλου (ΑΜ-Μ-936)
δ. Τζιμή Στυλιανό του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-907)
ε. Δημητρίου Απόστολο του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-919)
στ. Καρασαρίνη Ιωάννη του Παρασκευά (ΑΜ-Μ-881)
ζ. Πετράκη Στυλιανό του Αρτέμιου (ΑΜ-Μ-972)
η. Χαραρά Στυλιανό του Κυριάκου (ΑΜ-Μ-982)
Υγειονομικού/Οδοντιάτρους:
α. Φίλια Χαράλαμπο του Νικολάου (ΑΜ-ΥΟ-11)
β. Σιάμο Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-ΥΟ-14)
Οικονομικού:
α. Γανίδη Δημήτριο του Νικολάου (ΑΜ-Ο-674)
β. Ρομποτή Θεώνη του Ζώη (ΑΜ-Ο-673)
γ. Τσιτσιριδάκη Παναγιώτη του Ευαγγέλου (ΑΜ-Ο-687)
δ. Τσικρικά Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Ο-688)
Υγειονομικού/Ιατρούς:
α. Στεφανίδη Γεράσιμο του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-290)
β. Πασχαλίδη Φίλιππο του Θεοδώρου (ΑΜ-ΥΙ-325)
γ. Κωνσταντάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-338)
δ. Κοντολάτη Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΑΜ-ΥΙ-369)
Υγειονομικού/Φαρμακοποιούς:
α. Παπαδογούλα Δημήτριο του Θωμά (ΑΜ-ΥΦ-211)
β. Κωστούλα Αχιλλέα του Χρήστου (ΑΜ-ΥΦ-212)
3. Υγειονομικού/ Νοσηλευτικής:
α. Λαζαρίδου Ευτυχία του Χαραλάμπους (ΑΜ-ΥΝ-139)
β. Παπαδοπούλου Βικτωρία του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-169)
γ. Σταθάκη Μαρία του Νικόλαου (ΑΜ-ΥΝ-183)
δ. Ταντάρου Αναστασία του Ευστάθιου (ΑΜ-ΥΝ-184)
ε. Καγιαλάρη Μαρία-Ασπασία του Αντωνίου (ΑΜ-ΥΝ-187)
στ. Καραγκιούζη Ευαγγελία του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-193)
ζ. Παπάλα Ελένη του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-194)
η. Βιλλιώτη Σοφία του Προκοπίου (ΑΜ-ΥΝ-202)
θ. Σταματάκη Πετρούλα του Νικολάου (ΑΜ-ΥΝ-195)
ι. Ζώρζου Μαρία του Ευσταθίου (ΑΜ-ΥΝ-196)
ια. Ιωάννου Άννα του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-199)
ιβ. Κομποτιάτη Σοφία του Βασιλείου (ΑΜ-ΥΝ-201)
ιγ. Μετζάκη Καλλιόπη του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-207)