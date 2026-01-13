Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού, με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 6/Σ.6 από 12 Ιανουαρίου 2026, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων Αρχιπλοιάρχων, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»  ως ακολούθως:

Μάχιμους:
α.         Μηλαίο Γεώργιο του Μάρκου (ΑΜ-2404)

β.         Τρακάδα Ιωάννη του Αργύριου (ΑΜ-2339)

γ.         Βεζύρη Αθανάσιο του Ευστάθιου (ΑΜ-2374)

δ.         Δεμεντή Γεώργιο του Θεόδωρου (ΑΜ-2382)

ε.         Κοκλώνη Νικόλαο του Μιχαήλ (ΑΜ-2420)

στ.       Σκίτσα Δημήτριο του Χαράλαμπου (ΑΜ-2348)

ζ.         Μασούρα Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (ΑΜ-2372)

η.         Μασίκα Σωτήριο του Δημήτριου (ΑΜ-2426)

θ.         Καρώνη Απόστολο του Χρήστου (ΑΜ-2432)

ι.          Παπαδάκη Ιωσήφ του Γεώργιου (ΑΜ-2358)

ια.        Παπαδημητρίου Στέφανο του Νικόλαου (ΑΜ-2354)

Μηχανικούς:
α.         Σάπκα Σπυρίδωνα του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-917)

β.         Σφακιανάκη Γεώργιο του Ηλία (ΑΜ-Μ-916)

γ.         Βλαζάκη Αναστάσιο του Παύλου (ΑΜ-Μ-936)

δ.         Τζιμή Στυλιανό του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-907)

ε.         Δημητρίου Απόστολο του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-919)

στ.       Καρασαρίνη Ιωάννη του Παρασκευά (ΑΜ-Μ-881)

ζ.         Πετράκη Στυλιανό του Αρτέμιου (ΑΜ-Μ-972)

η.         Χαραρά Στυλιανό του Κυριάκου (ΑΜ-Μ-982)

Υγειονομικού/Οδοντιάτρους:
α.         Φίλια Χαράλαμπο του Νικολάου (ΑΜ-ΥΟ-11)

β.         Σιάμο Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-ΥΟ-14)

Οικονομικού:
α.         Γανίδη Δημήτριο του Νικολάου (ΑΜ-Ο-674)

β.         Ρομποτή Θεώνη του Ζώη (ΑΜ-Ο-673)

γ.         Τσιτσιριδάκη Παναγιώτη του Ευαγγέλου (ΑΜ-Ο-687)

δ.         Τσικρικά Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Ο-688)

 

Ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»  ως ακολούθως:

Υγειονομικού/Ιατρούς:
α.         Στεφανίδη Γεράσιμο του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-290)

β.         Πασχαλίδη Φίλιππο του Θεοδώρου (ΑΜ-ΥΙ-325)

γ.         Κωνσταντάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-338)

δ.         Κοντολάτη Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΑΜ-ΥΙ-369)

Υγειονομικού/Φαρμακοποιούς:
α.         Παπαδογούλα Δημήτριο του Θωμά (ΑΜ-ΥΦ-211)

β.         Κωστούλα Αχιλλέα του Χρήστου (ΑΜ-ΥΦ-212)

3. Υγειονομικού/ Νοσηλευτικής:
α.         Λαζαρίδου Ευτυχία του Χαραλάμπους (ΑΜ-ΥΝ-139)

β.         Παπαδοπούλου Βικτωρία του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-169)

γ.         Σταθάκη Μαρία του Νικόλαου (ΑΜ-ΥΝ-183)

δ.         Ταντάρου Αναστασία του Ευστάθιου (ΑΜ-ΥΝ-184)

ε.         Καγιαλάρη Μαρία-Ασπασία του Αντωνίου (ΑΜ-ΥΝ-187)

στ.       Καραγκιούζη Ευαγγελία του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-193)

ζ.         Παπάλα Ελένη του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-194)

η.         Βιλλιώτη Σοφία του Προκοπίου (ΑΜ-ΥΝ-202)

θ.         Σταματάκη Πετρούλα του Νικολάου (ΑΜ-ΥΝ-195)

ι.          Ζώρζου Μαρία του Ευσταθίου (ΑΜ-ΥΝ-196)

ια.        Ιωάννου Άννα του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-199)

ιβ.        Κομποτιάτη Σοφία του Βασιλείου (ΑΜ-ΥΝ-201)

ιγ.        Μετζάκη Καλλιόπη του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-207)

