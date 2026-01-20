Γενικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται σήμερα στα 60 και πλέον αγροτικά μπλόκα που στήθηκαν από τις αρχές Δεκεμβρίου σε όλη τη χώρα. Οι εκπρόσωποι των αγροτών που συναντήθηκαν χθες στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό θα μεταφέρουν ενημέρωση από όσα ειπώθηκαν στην συνάντηση και θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη συνάντηση», δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, βγαίνοντας χθες από το Μέγαρο Μαξίμου και δίνοντας το στίγμα από όσα συζητήθηκαν και το κατά πόσο η κυβέρνηση ικανοποίησε τα αιτήματα των αγροτών.

Επισήμανε ότι όλα τα χρήματα που πληρώθηκαν οι αγρότες της χώρας καταβλήθηκαν λόγω των πιέσεων των μπλόκων, συμπληρώνοντας πως «η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο να λύσει τα προβλήματα, αλλά δεν έχει την πολιτική βούληση».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, Θωμάς Μόσχος, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «βρήκαμε τοίχο» και πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης δεν απαντήθηκε καμιά από τις ερωτήσεις που τέθηκαν.

«Ο κλάδος της κτηνοτροφίας οδεύει προς κατάρρευση», σημείωσε και είπε ότι «ζητήσαμε μια ειλικρινή απάντηση και δεν υπήρξε από την πλευρά της κυβέρνησης».

Τη μη ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα της συνάντησης εξέφρασε και ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου Βόλου, Παναγιώτης Περάκης. Σύμφωνα με τον ίδιο τέθηκαν μεταξύ άλλων ζητήματα όπως ο λαγοκέφαλος, τα θηλαστικά και η παράνομη αλιεία. Σχετικά με το τελευταίο θέμα τόνισε πως «εάν αντιμετωπιστεί η παράνομη αλιεία, θα κερδίσει και το κράτος, αλλά και οι αλιείς».

«Θέσαμε τα αιτήματα του κλάδου, αλλά κρατάμε μικρό καλάθι», είπε ο πρόεδρος Ομοσπονδίας των Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας, Κωνσταντίνος Λεονταράκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τέθηκαν όλα τα προβλήματα της μελισσοκομίας, «κλάδος, ο οποίος εδώ και χρόνια εκπέμπει SOS», και υποστήριξε ότι θα πραγματοποιηθεί μια διυπουργική σύσκεψη, υπό τον πρωθυπουργό, για να συζητήσουν αναλυτικά όλα τα ζητήματα του μελισσοκομικού κλάδου.

Στον αντίποδα οι δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα που έκανε λόγο για παραγωγικό διάλογο και είπε ότι η κυβέρνηση στέκεται στο πλευρό των παραγωγών, υπογραμμίζοντας πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν όλα τα ζήτημα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα.

«Πρέπει να τα συζητήσουμε και να τα δούμε όλοι μαζί» είπε σχετικά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν αλλάζει κάτι από τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα.

Επιπλέον υπογράμμισε ότι θα υπάρξει εκπροσώπηση των αγροτών στις επιτροπές που αφορούν σε εμπορικές συμφωνίες, για την ΚΑΠ.