Φωτορεπορτάζ «Ζούγκλας»: Δανάη Μαραγκού

Η «μάχη» που δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής με την τεράστια και ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία και στην Φωκίδα είναι άνιση. Η σημερινή νύχτα αναμένεται να είναι κρίσιμη.

Η φωτιά που καίει το Πόρτο Γερμενό επεκτάθηκε σε τρία μέτωπα προς Κιθαιρώνα, Αγία Παρασκευή και Ψάθα. Επιχειρούν συνολικά 496 πυροσβέστες, ξένες δυνάμεις, μηχανήματα και εναέρια μέσα που δυσκολεύονται από τους θυελλώδεις ανέμους και την έλλειψη υδροδότησης. Με το πρώτο φως της ημέρας η φωτιά πήρε κατεύθυνση ανατολικά προς την Αγία Τριάδα και απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα από τα Μέγαρα και 50 χιλιόμετρα από τον αστικό ιστό της Αθήνας. Το πρωί ξεκίνησαν ρίψεις τα εναέρια μέσα.

Με μήνυμα του 112 εκκενώθηκαν οι περιοχές Αλεποχώρι, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα, Ζάχουλη, Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος. Η κατάσταση που επικρατεί είναι αποκαρδιωτική, δεκάδες καμένες κατοικίες, νεκρά ζώα και κατεστραμμένες υποδομές. Αυτήν την ώρα το πύρινο μέτωπο έχει μεταφερθεί στη Βένιζα Μεγάρων, ενώ ορισμένες κατοικίες παραδόθηκαν στις φλόγες.

Στάχτη πάνω από 66.000 στρέμματα

Συνολικά σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, η έκταση που έχει πληγεί από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό Αττικής ανέρχεται περίπου σε 66.600 στρέμματα. Ειδικότερα, όπως τονίζει το ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο SPOT-6/7 (αισθητήρας VHR2), ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι του Σαββάτου 1ης Αυγούστου 2026, και τα οποία επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποκαλύπτουν την έκταση της περιοχής που επλήγη από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό Αττικής.

Όπως επισημαίνεται από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως και τις 11:46 του Σαββάτου είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 35.700 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής (η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη).

Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι από σπίτι στη Βένιζα

Όπως γνωστοποίησε ο Γιάννης Αρτοποιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στη Βένιζα απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι από τη φωτιά που είχε εισέλθει την αυλή του σπιτιού του.

Πρόσθεσε ότι είναι καλά στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο.

Ο Γιάννης Αρτοποιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος δήλωσε στο ERT News πως «οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό».

«Τα κύρια μέτωπα που μας απασχολούν είναι αυτά της Αττικοβοιωτίας και στο Σκάλωμα Φωκίδας. Συγκεκριμένα στο Πόρτο Γερμενό πιο δύσκολες είναι οι φωτιές που απειλούν από Ανατολικά την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο και από νοτιοδυτικά, τον Μύτικα και την Ψάθα. Στη Φωκίδα, αυτή τη στιγμή τα πιο σημαντικά μέτωπα βρίσκονται στο Πευκάκι και το Ευπάλιο, στα οποία πλησιάζει η φωτιά», τόνισε.

Το μήνυμα του 112 για εκκένωση προς τα Μέγαρα

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αλεποχώρι, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα & Ζάχουλη Περιφέρειας Αττικής απομακρυνθείτε προς Μέγαρα», αναγράφεται στο προειδοποιητικό μήνυμα του 112.

Βίντεο της «Ζούγκλας» από την φωτιά που κατευθύνεται στον οικισμό της Αγίας Παρασκευής:

Βίντεο από το Κρύο Πηγάδι:

Καίγεται και η Φωκίδα – Το 112 ζητά από τους πολίτες να εκκενώσουν

Νέο μέτωπο ξεκίνησε στη Φωκίδα το μεσημέρι του Σαββάτου 1η Αυγούστου, όπου και εκεί η εικόνα της φωτιάς είναι πολύ δύσκολη. Εκδόθηκε μήνυμα από την Πολιτική Προστασία για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση προς Πευκάκι και Ευπάλιο.

Ο προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δωρίδος μίλησε στο OPEN και ανέφερε πως κινδυνεύουν σπίτια στη Φωκίδα. «Το μέτωπο μπορεί να μην είναι τεραστίων διαστάσεων αλλά είναι πιθανό να απειλήσει τους οικισμούς και να δημιουργήσει πρόβλημα μεγάλο», τόνισε.

Βίντεο από την πυρκαγιά στη Φωκίδα:

Νέα μηνύματα εκκένωσης οικισμών από 112

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μαγούλα της Περιφερειακής Ενότητας #Φωκίδας απομακρυνθείτε προς #Μοναστηράκι ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο Σκάλωμα Φωκίδας:

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας και επιχειρούν 64 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 15 οχήματα, 8 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026

«Τα πολλαπλά μέτωπα πυρκαγιάς έχουν φέρει τον κρατικό μηχανισμό στα όριά του»

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, απηύθυνε δραματική έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τις ειδοποιήσεις του 112.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες και τα πολλαπλά μέτωπα πυρκαγιάς έχουν φέρει τον κρατικό μηχανισμό στα όριά του.

Δείτε εδώ όλες τις ενημερώσεις των προηγούμενων ορών για όλα τα πύρινα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει στη χώρα.