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Φωτορεπορτάζ «Ζούγκλας»: Δανάη Μαραγκού
Η «μάχη» που δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής με την τεράστια και ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία και στην Φωκίδα είναι άνιση. Η σημερινή νύχτα αναμένεται να είναι κρίσιμη.
Η φωτιά που καίει το Πόρτο Γερμενό επεκτάθηκε σε τρία μέτωπα προς Κιθαιρώνα, Αγία Παρασκευή και Ψάθα. Επιχειρούν συνολικά 496 πυροσβέστες, ξένες δυνάμεις, μηχανήματα και εναέρια μέσα που δυσκολεύονται από τους θυελλώδεις ανέμους και την έλλειψη υδροδότησης. Με το πρώτο φως της ημέρας η φωτιά πήρε κατεύθυνση ανατολικά προς την Αγία Τριάδα και απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα από τα Μέγαρα και 50 χιλιόμετρα από τον αστικό ιστό της Αθήνας. Το πρωί ξεκίνησαν ρίψεις τα εναέρια μέσα.
Με μήνυμα του 112 εκκενώθηκαν οι περιοχές Αλεποχώρι, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα, Ζάχουλη, Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος. Η κατάσταση που επικρατεί είναι αποκαρδιωτική, δεκάδες καμένες κατοικίες, νεκρά ζώα και κατεστραμμένες υποδομές. Αυτήν την ώρα το πύρινο μέτωπο έχει μεταφερθεί στη Βένιζα Μεγάρων, ενώ ορισμένες κατοικίες παραδόθηκαν στις φλόγες.
Στάχτη πάνω από 66.000 στρέμματα
Συνολικά σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, η έκταση που έχει πληγεί από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό Αττικής ανέρχεται περίπου σε 66.600 στρέμματα. Ειδικότερα, όπως τονίζει το ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο SPOT-6/7 (αισθητήρας VHR2), ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι του Σαββάτου 1ης Αυγούστου 2026, και τα οποία επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποκαλύπτουν την έκταση της περιοχής που επλήγη από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό Αττικής.
Όπως επισημαίνεται από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως και τις 11:46 του Σαββάτου είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 35.700 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής (η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη).
Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι από σπίτι στη Βένιζα
Όπως γνωστοποίησε ο Γιάννης Αρτοποιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στη Βένιζα απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι από τη φωτιά που είχε εισέλθει την αυλή του σπιτιού του.
Πρόσθεσε ότι είναι καλά στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο.
Ο Γιάννης Αρτοποιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος δήλωσε στο ERT News πως «οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό».
«Τα κύρια μέτωπα που μας απασχολούν είναι αυτά της Αττικοβοιωτίας και στο Σκάλωμα Φωκίδας. Συγκεκριμένα στο Πόρτο Γερμενό πιο δύσκολες είναι οι φωτιές που απειλούν από Ανατολικά την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο και από νοτιοδυτικά, τον Μύτικα και την Ψάθα. Στη Φωκίδα, αυτή τη στιγμή τα πιο σημαντικά μέτωπα βρίσκονται στο Πευκάκι και το Ευπάλιο, στα οποία πλησιάζει η φωτιά», τόνισε.
Το μήνυμα του 112 για εκκένωση προς τα Μέγαρα
«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αλεποχώρι, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα & Ζάχουλη Περιφέρειας Αττικής απομακρυνθείτε προς Μέγαρα», αναγράφεται στο προειδοποιητικό μήνυμα του 112.
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Αλεποχώρι, #Ψάθα, #Βενίζα, #Λούμπα & #Ζάχουλη Περιφέρειας #Αττικής απομακρυνθείτε προς #Μέγαρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki…
— 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026
Βίντεο της «Ζούγκλας» από την φωτιά που κατευθύνεται στον οικισμό της Αγίας Παρασκευής:
Βίντεο από το Κρύο Πηγάδι:
Καίγεται και η Φωκίδα – Το 112 ζητά από τους πολίτες να εκκενώσουν
Νέο μέτωπο ξεκίνησε στη Φωκίδα το μεσημέρι του Σαββάτου 1η Αυγούστου, όπου και εκεί η εικόνα της φωτιάς είναι πολύ δύσκολη. Εκδόθηκε μήνυμα από την Πολιτική Προστασία για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση προς Πευκάκι και Ευπάλιο.
Ο προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δωρίδος μίλησε στο OPEN και ανέφερε πως κινδυνεύουν σπίτια στη Φωκίδα. «Το μέτωπο μπορεί να μην είναι τεραστίων διαστάσεων αλλά είναι πιθανό να απειλήσει τους οικισμούς και να δημιουργήσει πρόβλημα μεγάλο», τόνισε.
Βίντεο από την πυρκαγιά στη Φωκίδα:
Νέα μηνύματα εκκένωσης οικισμών από 112
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Πευκάκι & #Ευπάλιο της Περιφερειακής Ενότητας #Φωκίδας απομακρυνθείτε προς #Ναύπακτο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μαγούλα της Περιφερειακής Ενότητας #Φωκίδας απομακρυνθείτε προς #Μοναστηράκι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο Σκάλωμα Φωκίδας:
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας και επιχειρούν 64 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 15 οχήματα, 8 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026
«Τα πολλαπλά μέτωπα πυρκαγιάς έχουν φέρει τον κρατικό μηχανισμό στα όριά του»
Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, απηύθυνε δραματική έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τις ειδοποιήσεις του 112.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες και τα πολλαπλά μέτωπα πυρκαγιάς έχουν φέρει τον κρατικό μηχανισμό στα όριά του.
Δείτε εδώ όλες τις ενημερώσεις των προηγούμενων ορών για όλα τα πύρινα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει στη χώρα.
Live η εικόνα από την πυρκαγιά στη Βένιζα Μεγάρων
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων στη Λάρισα
«Ώρες αγωνίας για το Πόρτο Γερμενό» - Αρμόδιος Δρίκος, Δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Συλλήψεις από την Πυροσβεστική
- Από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα η μεγάλη πυρκαγιά στην Αργολίδα – 11 συλλήψεις σε Αργολίδα, Ηλεία, Σέρρες, Αττική και Λέσβο
- Φίχτι Αργολίδας: Όσον αφορά στη μεγάλη αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 09:51 της Παρασκευής, 31 Ιουλίου 2026, στην περιοχή Φίχτι του Δήμου Άργους – Μυκηνών, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ένας ημεδαπός ηλικίας 57 ετών και μία ημεδαπή ηλικίας 53 ετών, κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα, προκάλεσαν σπινθήρες, με αποτέλεσμα την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Οι δύο υπαίτιοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε., τα οποία μετέβησαν στην περιοχή προς ενίσχυση των ερευνών του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αργολίδας.
- Κατάκολο Ηλείας: Στην παραλία «Ματζακούρα» της Τ.Κ. Κατακόλου, στον Δήμο Πύργου Ηλείας, πλησίον θαμνώδους έκτασης, 34χρονη ημεδαπή προέβη, περίπου στις 19:52 της 31ης Ιουλίου 2026, σε χρήση βεγγαλικού, παραβιάζοντας τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που ίσχυαν *λόγω δείκτη επικινδυνότητας κατηγορίας 4. Μετά τη διερεύνηση του περιστατικού από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ηλείας, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.
- Δραβήσκος Σερρών: Στην αγροτική περιοχή της Δ.Κ. Δραβήσκου, του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών, αλλοδαπός προκάλεσε, στις 11:11 σήμερα Σάββατο 1 Αυγούστου 2026, πυρκαγιά από αμέλεια κατά την καύση απορριμμάτων και, ειδικότερα, του εξωτερικού πλαστικού περιβλήματος ηλεκτρικών καλωδίων, με σκοπό την πώλησή τους, πλησίον παράνομου υπαίθριου χώρου απόθεσης απορριμμάτων. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Σερρών, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.125 ευρώ.
- Κηφισιά Αττικής: Στις 09:38 σήμερα Σάββατο 1 Αυγούστου 2026, πλησίον δασικής έκτασης, δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 59 και 49 ετών, εκτελούσαν εργασίες με χρήση τροχού, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, ενώ στην περιοχή ίσχυε δείκτης επικινδυνότητας κατηγορίας 5, δηλαδή κατάσταση συναγερμού και ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε., για παραβίαση των προβλεπόμενων μέτρων πυρασφάλειας, ενώ τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.
- Σπάτα – Αρτέμιδα Αττικής: Στις 09:53 σήμερα Σάββατο 1 Αυγούστου 2026, σε περιοχή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, δύο άνδρες, ένας ημεδαπός ηλικίας 52 ετών και ένας αλλοδαπός, υπήκοος Ρουμανίας, ηλικίας 41 ετών, εκτελούσαν εργασίες με χρήση τροχού, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, ενώ στην περιοχή ίσχυε δείκτης επικινδυνότητας κατηγορίας 5, δηλαδή κατάσταση συναγερμού και ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.
- Μυστεγνά Λέσβου: Στις 16:08 σήμερα Σάββατο 1 Αυγούστου 2026, σε αγροτεμάχιο στην Τ.Κ. Μυστεγνών του Δήμου Μυτιλήνης, 18χρονος ημεδαπός εκτελούσε θερμές εργασίες με χρήση τροχού κοπής μετάλλων, με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά από αμέλεια. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 50 τ.μ. ξηρών χόρτων εντός του αγροτεμαχίου. Ο 18χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λέσβου, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.
- Νέα Ερυθραία Αττικής: Στις 13:34 σήμερα Σάββατο 1 Αυγούστου 2026, σε υπαίθριο χώρο μονοκατοικίας, ένας 74χρονος ημεδαπός και ένας αλλοδαπός εκτελούσαν θερμές εργασίες κοπής μετάλλων με χρήση τροχού και ηλεκτροσυγκόλλησης. Οι εργασίες πραγματοποιούνταν ενώ στην περιοχή ίσχυε δείκτης επικινδυνότητας κατηγορίας 5, δηλαδή κατάσταση συναγερμού, και σε σημείο που καλύπτεται σε μεγάλο ποσοστό από δασική βλάστηση. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, ενώ επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.
Η εικόνα από τη φωτιά στη Βένιζα
Καίγονται σπίτια στη Φωκίδα
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Κλήμα Φωκίδας η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες.
Εκκενώθηκαν τα χωριά Κλήμα, Κούκουρα και Πευκάκι, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποτραπεί η επέκταση της πυρκαγιάς προς την κατοικημένη ζώνη του Ευπαλίου.
Πηγή: Fokida News
Τα εναέρια μέσα σταμάτησαν τις ρίψεις νερού
Λίγο μετά τις 21:00, με τη δύση του ηλίου, τα εναέρια μέσα σταμάτησαν τις ρίψεις νερού σε όλα τα πύρηνα μέτωπα.
Στη «μάχη» με τις φλόγες επιχειρούν μόνο οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Ίμπρος Χανίων
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Καμηλόβρυση Φθιώτιδας
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην Καμηλόβρυση Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15.00 και η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Λαμιέων.
Επιπλέον στις 16:37, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.
Γ. Αρτοποιός, εκπρ. Τύπου ΠΣ: «Είχαμε ακραίες συνθήκες τις τελευταίες 48 ώρες - Είμαστε σε γενική επιφυλακή»
«Πολύ καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Αιγιάλεια»
«Πολύ καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Αιγιάλεια», όπως ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Νίκος Καραΐσκος.
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, «η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί, και υπάρχουν μόνο μικρές εστίες φωτιάς κοντά στον ποταμό Φοίνικα, ενώ στην περιοχή της Αρραβωνίτσας η πυρκαγιά βρίσκεται υπό έλεγχο».
Παράλληλα, είπε ότι «μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού, ενώ οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν συνεχώς, ώστε να αντιμετωπίσουν τις μικρές εστίες φωτιάς, προκειμένου να μην σημειωθούν αναζωπυρώσεις».
Πάντως, όπως τόνισε ο Νίκος Καραΐσκος, «καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα βρίσκονται σε επιφυλακή ώστε, αν χρειαστεί, να επέμβουν άμεσα, προκειμένου να μην δημιουργηθούν νέα μέτωπα».
Σχετικά με τις ζημιές που έχει προκαλέσει η φωτιά, ο αντιδήμαρχος είπε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «η πλήρης καταγραφή θα γίνει μετά το οριστικό τέλος της κατάσβεσης, όμως μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει σοβαρότατες ζημιές σε ελαιοκαλλιέργειες και σε αμπέλια, όπως και στις υποδομές άρδευσης».
Ρέθυμνο: Αφέθηκε ελεύθερος ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ
Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον του Ανακριτή, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεω, σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης στην Κρήτη.
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Η πυρκαγιά καίει το βουνό Κορώνα πάνω από την Βένιζα Μεγάρων
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στην Αιγιαλεία
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αιγιάλειας, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να έχει προχωρήσει σε σημαντική ενίσχυση των δυνάμεών της για την αντιμετώπιση του μετώπου.
Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 96 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 4 ομάδων πεζοπόρων τμημάτων, 30 πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Αναζωπυρώθηκε η πυρκαγιά στη Στάνο Αμφιλοχίας
Live εικόνα της φωτιάς από την παραλία της Ψάθας
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ίμπρος Χανίων
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ίμπρος Χανίων. Κινητοποιήθηκαν 23 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 19ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026
Χωρίς νερό και ρεύμα στο Πόρτο Γερμενό
Χωρίς νερό και ρεύμα έχουν μείνει οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό. Η έλλειψη υδροδότησης προκαλεί σοβαρά προβλήματα και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία που επιχειρεί να σβήσει τη φωτιά.
Ο παραλιακός οικισμός έχει ήδη περάσει μια εφιαλτική νύχτα, με καμένες κατοικίες, κατεστραμμένα οχήματα και απεγκλωβισμούς πολιτών διά θαλάσσης.
Οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζουν να επιχειρούν στις περιοχές που επηρεάζονται από την πυρκαγιά σε Άγιο Νεκτάριο, Πόρτο Γερμενό και Ψάθα.
Συνολικά επιχειρούν:
▪️6 περιπολικά της Άμεσης Δράσης
▪️6 ομάδες ΔΙ.ΑΣ.
▪️2 περιπολικά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής
▪️4 Σταθμοί Ασφαλείας
▪️8 περιπολικά της Τροχαίας
Πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απομακρύνσεις και απεγκλωβισμοί κατοίκων, όπου απαιτείται, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Παρακαλούνται οι πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις πληγείσες περιοχές.
Προς τα πού κινείται η «mega fire» στο Πόρτο Γερμενό:
Οι ισχυροί άνεμοι στέλνουν την πυρκαγιά προς τη Βενίζα, τη Ψάθα και το Αλεποχώρι, δηλάδη η φωτιά θα κατέβει όλο το βουνό και θα εξαπλωθεί στις υπόλοιπες περιοχές.
Τα εναέρια μέσα σιγά σιγά θα σταματήσουν τις ρίψεις νερού και θα μείνουν να μάχονται με τις φλόγες οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Υπό έλεγχο και η φωτιά στο Κορωπί
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή, Κουνουπέλι
Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου σε δασική έκταση, στην περιοχή, Κουνουπέλι, της Ηλείας.
Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και οκτώ οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις
Βίντεο με πυροσβέστες να ορμούν στις φωτιές
Νεότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Πόρτο Γερμενό λόγω της πυρκαγιάς
Η Αστυνομία ανακοίνωσε τις νεότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.
Αναλυτικά πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:
– Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό
– Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια
– Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ
– Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα
– Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Κιθαιρώνος (οικισμός Αγ. Νεκτάριος), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κρύο Πηγάδι
– Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από την παραλία Ψάθας, ρεύμα προς Ψάθα.
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καμηλόβρυση
Οριοθετήθηκε περίπου στις 6:00 το απόγευμα η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3:00 το μεσημέρι στην περιοχή της Καμηλόβρυσης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.
Πηγή: Lamia Now
Φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί
Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί. Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και 10 οχήματα.
Από αέρος κάνουν ρίψεις νερού δύο ελικόπτερα.
59 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο
Πυρκαγιές σε Φωκίδα και Πόρτο Γερμενό: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το ΕΚΑΒ
Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ λόγω των πυρκαγιών που μαίνονται στη Φωκίδα και στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού.
Έξι ασθενοφόρα έχουν αναπτυχθεί στις δύο περιοχές, ενώ δύο άτομα με περιορισμένη κινητικότητα διακομίστηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου και είναι καλά στην υγεία τους.
Ειδικότερα, για την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Σκαλώματος, τρία ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ βρίσκονται σ επιφυλακή, ενώ, αναλόγως της εξέλιξης του συμβάντος και των αναγκών που προκύπτουν, θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνάμεων.
Στο πλαίσιο των προληπτικών απομακρύνσεων και για λόγους ασφαλείας, δύο άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, ένα από την περιοχή Πευκάκι και ένα από το Ευπάλιο, έχουν διακομιστεί στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου. Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους, ενώ οι διακομιδές πραγματοποιήθηκαν προληπτικά, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στις προαναφερόμενες περιοχές.
Για την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού, το ΕΚΑΒ συνεχίζει να καλύπτει την περιοχή με τρία ασθενοφόρα οχήματα, τα οποία παραμένουν σε ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού προκύψει.
Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και οι προληπτικές απομακρύνσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Παράλληλα, τα αρμόδια Συντονιστικά Κέντρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τα κατά τόπους Συντονιστικά Κέντρα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προσαρμόζοντας την επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεων βάσει των αναγκών που προκύπτουν.
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Κουνουπέλι Ηλείας
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς το απόγευμα του Σαββάτου 1η Αυγούστου ξέσπασε πυρκαγιά στο Κουνουπέλι Ηλείας.
Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, γίνεται και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Κουνεπέλι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026
Βίντεο από το Κουνουπέλι Ηλείας:
Δύο πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Τα μέτωπα της φωτιάς είναι πολλά και η «μάχη» που δίνουν με τις φλόγες οι πυροσβέστες είναι άνιση τα τελευταία δύο 24ωρα.
Δύο πυροσβέστες που επιχείρησαν στην ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στη Βοιωτία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Ειδικότερα, ένας 50χρονος εθελοντής δασοπυροσβέστης διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Θήβας με ενοχλήσεις στην καρδιά. Σύμφωνα με τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, ο άνδρας υπέστη έμφραγμα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Θριάσιο Νοσοκομείο.
Από την άλλη, ένας 40χρονος πυροσβέστης διακομίστηκε στο Νοσοκομείο της Θήβας με αναπνευστικά προβλήματα και εισήχθη στην Παθολογική Κλινική για παρακολούθηση.
Συλλήψεις για θερμές εργασίες εν μέσω πυρκαγιών
Μέσα σε όλη αυτήν την κατάσταση κάποιοι έκαναν εργασίες με τροχό κοντά σε δάση και άλλοι πετούσαν βεγγαλικά.
Έγιναν δύο συλλήψεις στη Μάνη και πρόστιμο 11.000 ευρώ για τη φωτιά στο Γύθειο που είχαμε και τον νεκρό πυροσβέστη. Έκαναν εργασίες με τροχό.
Στον Διόνυσο Αττικής και στη Νέα Ερυθραια, πρόστιμο 6. 000 ευρώ συνολικά επιβλήθηκε σε 2 άτομα που έκαναν θερμές εργασίες χθες.
Στην Ηλεία, οι αστυνομικές Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε γυναίκα για χρήση βεγγαλικών δίπλα σε θάμνους. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ.
Στην Κοζάνη επέβαλαν πρόστιμο 1.125€ σε άνδρα για πρόκληση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών.
Τέλος, είχαμε επίσης ακόμα δύο συλλήψεις στα Χανιά για φωτιές από αμέλεια και πρόστιμα.
Κ.Μαρουσάκης: «Τα νέα για τους ανέμους δεν θα είναι καλά τις επόμενες ώρες, με τις ριπές να φτάνουν εως και 8 μποφόρ»
Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται αύριο Αττική, Βοιωτία και Εύβοια
Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθενται αύριο η Περιφέρεια Αττικής και οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας καθώς, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).
Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους.
Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ), προκειμένου να εξετάσουν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.
Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και τις ειδοποιήσεις που αποστέλλονται μέσω του 112
Ήχησε 112 και στη Φθιώτιδα
Στις 16:37, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς στη Φθιώτιδα.
Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.
Στάχτη το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό
Δύσκολες είναι οι ώρες για την οικογένεια του αγαπημένου ηθοποιού Τάσου Χαλκιά και της συζύγου του Πένυς Παπουτσή, καθώς το εξοχικό τους σπίτι στο Πόρτο Γερμενό κάηκε ολοσχερώς από τη μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει την περιοχή.
Το καταφύγιο 52 ετών, γεμάτο αναμνήσεις μιας ζωής, έγινε στάχτη μέσα σε μία νύχτα, με τον γιο τους, Άρη Χαλκιά, να ραγίζει καρδιές με τη σπαρακτική του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση οικισμών στη Φωκίδα
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Πευκάκι & #Ευπάλιο της Περιφερειακής Ενότητας #Φωκίδας απομακρυνθείτε προς #Ναύπακτο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026
Timelapse βίντεο δείχνει την εξέλιξη της φωτιάς στη Βοιωτία από χθες
«Όταν το καθήκον συναντά την ανθρωπιά!»
Ήχησε το 112 για Φθιώτιδα
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καμηλόβρυση της Περιφερειακής Ενότητας #Φθιώτιδας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026
Ανοιχτός ο Λόφος Λυκαβηττού από σήμερα τα μεσάνυχτα - Κλειστός παραμένει ο Λόφος Φινόπουλου
Αίρεται σήμερα τα μεσάνυχτα η απαγόρευση διέλευσης και παραμονής επισκεπτών και οχημάτων στον Λόφο Λυκαβηττού, ο οποίος παραμένει κλειστός από τις πρώτες πρωινές ώρες εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ισχυρών ανέμων.
Ανοιχτοί θα παραμείνουν όλοι οι λόφοι την Κυριακή, με αυξημένη επιτήρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
Εξαίρεση αποτελεί ο Λόφος Φινόπουλου, ο οποίος θα παραμείνει κλειστός.
Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την παραμονή τους στους χώρους πρασίνου, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς.
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στους Αμπελόκηπους στο Άργος Ορεστικού Καστοριάς
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στους Αμπελόκηπους στο Άργος Ορεστικού Καστοριάς, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει κανένα ενεργό μέτωπο.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ συνδράμουν της κατάσβεσης υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Άργους Ορεστικού. Να θυμίσουμε ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.
Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για Κυριακή 02/08
Πυρκαγιά στην Καμηλόβρυση Λαμίας
Σε εξέλιξη βρίσκεται επικίνδυνη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 15:00 στην περιοχή της Καμηλόβρυσης, κοντά στον καταυλισμό των Ρομά.
Η φωτιά έχει ήδη διασχίσει την παλαιά εθνική οδό Λαμίας – Λάρισας και καίει έκταση με πουρνάρια, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για ταχεία εξάπλωσή της.
Στην περιοχή πνέουν άνεμοι οι οποίοι, παρότι δεν είναι ιδιαίτερα ισχυροί, είναι ικανοί να δυσχεράνουν την κατάσταση.
Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις με οχήματα από τη Λαμία, τη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, το Αργυροχώρι και τον Δομοκό, καθώς και πεζοπόρο τμήμα της 4ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από τις 15:25 επιχειρούν από αέρος και αεροσκάφη PZL.
Πηγή: lamiareport
Βίντεο από τη φωτιά στο Σκάλωμα Φωκίδας
Εικόνες από τη πυρκαγιά στο Κρύο Πηγάδι
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στανός Αιτωλοακαρνανίας
Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στανός Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και 1 Α/Φ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026
Η εικόνα της πυρκαγιάς από τη Φωκίδα
Συγκλονιστικές εικόνες από τη φωτιά στην Φωκίδα, καθώς το πυκνό σύννεφο καπνού είναι ορατό ακόμη και από τις παραλίες της περιοχής.
Οδηγίες της Πυροσβεστικής
1. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
2. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Χ.
3. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.
Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια , σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας .
Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές:
* Περιφέρεια Αττικής
* Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Όπως ανακοινώθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθηκών το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Επικράτειας, παραμένει σε γενική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις.
Επιπλέον, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.
Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.
«Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην περιοχή της Αιγιάλειας»
«Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην περιοχή της Αιγιάλειας», όπως ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Νίκος Καραΐσκος.
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, «ακόμα δεν έχει οριοθετηθεί η φωτιά, αλλά η εικόνα είναι καλύτερη σε σύγκριση με όσα συνέβαιναν πριν από λίγες ώρες». Όπως είπε, «δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, αλλά καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές», προσθέτοντας ότι οι «οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν συνεχώς».
Εικόνες από τον καπνό που πνίγει το Πόρτο Γερμενό
Η εικόνα από την περιοχή Σκάλωμα στη Φωκίδα
Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, 1η Αυγούστου, σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 28 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, 7 οχήματα, και από αέρος 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωριδος.
Λόγω της πυρκαγιάς στις 14:28, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση προς Πευκάκι και Ευπάλιο.
Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.
Ήχησε το 112 για εκκένωση στη Φωκίδα
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Κλήμα, #Πηγή, #Κούκουρα & #Νέα_Κούκουρα της Περιφερειακής Ενότητας #Φωκίδας απομακρυνθείτε προς #Πευκάκι & #Ευπάλειο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
— 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026