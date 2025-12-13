Σήμερα το μεσημέρι, στις 12:00, συνεδριάζει το Συντονιστικό των μπλόκων, στη Νίκαια της Λάρισας, όπου και αναμένεται να κρίνει η συνέχεια των κινητοποιήσεων. Από τη συζήτηση που θα γίνει θα φανεί αν υπάρχει διάθεση συνεννόησης και διαλόγου με την κυβέρνηση ή οι συνδικαλιστές επιμένουν στη σκληρή γραμμή.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, τόνισε ότι «Η πολιτεία είναι ανοιχτή σε διάλογο. Τη Δευτέρα το απόγευμα στις 5 θα περιμένω στο γραφείο μου όποια αντιπροσωπεία ορίσουν οι αγρότες».

Έξω από τα γραφεία βουλευτών της ΝΔ αγρότες στη Λάρισα

Το απόγευμα της Παρασκευής, συμβολικό κομβόι τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας κινήθηκε στο κέντρο της Λάρισας. Τα αγροτικά μηχανήματα διέσχισαν τους δρόμους και στη συνέχεια σταμάτησαν έξω από τα γραφεία του βουλευτή Χρήστου Καπετάνου, του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Μάξιμου Χαρακόπουλου, καθώς και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα. Εκεί, σε μια κίνηση συμβολισμού, πέταξαν σανό στις εισόδους των γραφείων.

Στον κόμβο της Νίκαιας παραμένουν παρατεταγμένα εκατοντάδες τρακτέρ, με την Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή. Η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή εξυπηρετείται μέσω παραδρόμων, με τη ρύθμιση και την ευθύνη να ανήκουν στην Τροχαία, ώστε να αποφεύγονται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.

Η πρόσκληση του πρωθυπουργού για διάλογο και η στάση των αγροτών

Oι αγρότες –μέχρις στιγμής- δηλώνουν πως δεν θα προσέλθουν σε κανέναν διάλογο αν δεν δεσμευτεί η κυβέρνηση να λύσει τα ζητήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής, ενώ οι εισηγήσεις από το μπλόκο της Νίκαιας για τη σημερινή πανελλαδική σύσκεψη αναμένεται να είναι σε κλίμα συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

«Δεν τρώμε σανό»

«Ήρθαμε ειρηνικά να τους δείξουμε, να καταλάβουν ότι το σανό που μας δίνει η κυβέρνηση, δεν το τρώνε οι αγρότες» δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος των συγκεντρωμένων στη Λάρισα, κρατώντας τα αιτήματα του κλάδου ανά χείρας. Το μήνυμα που έστειλαν ήταν σαφές και αδιαπραγμάτευτο: «Αν δεν υπάρξουν λύσεις ουσιαστικές… θεσμοθετημένες, εμείς δεν κουνιόμαστε ούτε έναν πόντο από τα μπλόκα μας».

Απαντώντας στην πρόσκληση του πρωθυπουργού για συνάντηση, οι εκπρόσωποι των αγροτών, όπως ο κ. Αλειφτήρας, έκαναν λόγο για κινήσεις τακτικής ενόψει της αυριανής πανελλαδικής σύσκεψης. «Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης μας καλεί 24 ώρες πριν από τη σύσκεψη στη Νίκαια. Είναι καθαρά επικοινωνιακό παιχνίδι» τόνισε, συμπληρώνοντας πως «προέχει η κλιμάκωση του αγώνα και όχι ένας διάλογος επικοινωνιακός, χωρίς σαφείς απαντήσεις».

«Πολιορκία» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Το πρωί της Παρασκευής, στη Θεσσαλονίκη, αγρότες με τρακτέρ και οχήματα συγκεντρώθηκαν έξω από την εμπορική πύλη του λιμανιού της πόλης, την οποία απέκλεισαν συμβολικά για ένα τρίωρο, στο ύψος της οδού Κουντουριώτου.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, εκπρόσωποι των αγροτών απηύθυναν χαιρετισμούς από μικροφωνική εγκατάσταση που είχε τοποθετηθεί σε αγροτικό όχημα, αναλύοντας τους λόγους της κινητοποίησης και ξεκαθαρίζοντας ότι οι δράσεις θα συνεχιστούν έως ότου υπάρξουν «ικανοποιητικές λύσεις» στα αιτήματά τους.

«Αποδείξαμε, ότι είμαστε ειρηνικοί. Αλλά από Δευτέρα και από αέρα και από στεριά και από θάλασσα θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Αν δεν δώσουν λύση, δεν θα κάνουμε πίσω», δήλωσε ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Αγροτών από το μπλόκο των Μαλγάρων. Παράλληλα, έκανε λόγο για «πολιτική επιδομάτων, αντί πραγματικών λύσεων», που θα διασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα στους παραγωγούς, χαρακτηρίζοντας τη συγκυρία «ύστατη ευκαιρία» για τον κλάδο. Μετά το μεγάλο συλλαλητήριο οι αγρότες επέστρεψαν στα μπλόκα.

Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα στη Νίκαια, στη Λάρισα, όπου οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν ποια θα είναι τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν στις κινητοποιήσεις τους.