Κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων πραγματοποιείται αυτή την ώρα στον Λευκώνα Σερρών. Οι εκπρόσωποι από όλα τα μπλόκα της χώρας θα λάβουν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις τους.

Κρίσιμη συνεδρίαση – Τα πρώτα μηνύματα των αγροτών

Η σημερινή σύσκεψη, η οποία ξεκίνησε στις 14:30 το μεσημέρι, θεωρείται κρίσιμη και καθοριστική, καθώς οι εκπρόσωποι από όλα τα μπλόκα της χώρας αναμένεται να λάβουν αποφάσεις και να αποφασίσουν για το αν θα προσέλθουν σε διάλογο με την Κυβέρνηση.

Στη συνεδρίαση του συντονιστικού στο μπλόκο της Νίκαιας, που ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης, 17 Δεκεμβρίου, αποφασίστηκε πως δεν συντρέχουν λόγοι για να γίνει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι θα ζητήσουν στην κρίσιμη σημερινή συνάντηση από τα υπόλοιπα μπλόκα – στην πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες – να εντείνουν τις δράσεις τους, μέχρι η Κυβέρνηση να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισε χθες και το συντονιστικό των αγροτών στον αυτοκινητόδρομο E65 στην Καρδίτσα. Οι αγρότες της περιοχής τόνισαν πως αυτή τη στιγμή δεν συντρέχει κανένας λόγος, για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς δεν έχουν απαντηθεί μια σειρά αιτημάτων για τον πρωτογενή τομέα.

Κλιμάκωση και τις μέρες των Χριστουγέννων

Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων στα Μάλγαρα, Κώστας Ανεστίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8, τόνισε: «Η σημερινή απόφαση είναι ότι θα κλιμακώσουμε και τις μέρες των Χριστουγέννων θα υπάρξει πρόταση, θα ενημερωθεί ο κόσμος για να ανοίξουν οι δρόμοι, όχι να φύγουν τα τρακτέρ. Θα είναι ένθεν και ένθεν. Θα υπάρχει δίοδος να πάει ο κόσμος να κάνει τις γιορτές του και εμείς. Και μετά τα Χριστούγεννα θα επανέλθουμε πάλι».

«Θα το αποφασίσουμε ποια μέρα ακριβώς θα είναι που θα αφήσουμε, μόλις κλείσουν τα Σχολεία, κάτι τέτοιο, συζητάμε μεταξύ μας και αυτή θα είναι και η πρόταση η σημερινή. Θα κλιμακώσουμε μέχρι Κυριακή και Δευτέρα και τη Δευτέρα που κλείνουν τα Σχολεία, την Τρίτη μάλλον θα ανοίξουμε όλους τους δρόμους. Το πιθανότερο. Αυτή είναι η πρόταση. Δεν ξέρω τι θα υπερισχύσει και τι θα κάνει, αλλά εκεί κλίνει όλος ο κόσμος. Και βάζουμε μια κόκκινη γραμμή, δεν συναντιόμαστε με έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος μας έχει γεμίσει ψέματα. Αυτό κυκλοφορεί», πρόσθεσε.

Αποκλεισμοί στα Τελωνεία

Συνεχίζονται και σήμερα οι πολύωροι αποκλεισμοί στα Τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία, με αγρότες και κτηνοτρόφους να διατηρούν τα μπλόκα και να προχωρούν σε διακοπές της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (εισόδου – εξόδου).

Οι παραγωγοί στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αποκλεισμό από τις 10:00 και οι επόμενες κινήσεις τους αναμένεται να καθοριστούν σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, η οποία έχει προγραμματιστεί για σήμερα, στον Λευκώνα Σερρών.

Η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων παραμένει ελεύθερη, ενώ στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών και το μπλόκο ενισχύεται διαρκώς από εκπροσώπους άλλων Εργατικών Σωματείων. Χθες, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο προχώρησαν σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό για τα φορτηγά διεθνών μεταφορών, ωστόσο στις 21:00 τον ήραν προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία που είχε επιβαρυνθεί σημαντικά.

Σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (μέχρι και τις 20:00), προχωρούν και σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση 500 μέτρων από το Τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Οι παραγωγοί στο Τελωνείο των Ευζώνων προχωρούν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 και για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο, όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα-φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε τετράωρο αποκλεισμό του Τελωνείου της Νίκης (έως τις 23:00), αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά.

Οι … κουτσουρεμένες πληρωμές στις επιδοτήσεις

Οι αγρότες λένε πως οι επιδοτήσεις που μπήκαν τελικά χθες στους λογαριασμούς τους είναι … κουτσουρεμένες, με αποκλίσεις που αγγίζουν από 10% έως 50%, αναφορικά με το 30% της βασικής ενίσχυσης.

«Μια πληρωμή δεν μπορεί να γίνει σωστά». Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα ισχυρά μπλόκα της Θεσσαλίας, με τους ίδιους να υποστηρίζουν ότι οι λογαριασμοί τους λειτουργούν ως «πύλη εισόδου – εξόδου. Βάζει ελάχιστα χρήματα ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνει παρακράτηση ο ΕΛΓΑ. Μας πληρώνουν ξανά το απόγευμα με μειωμένα πόσα. Μας είπαν ότι βλέπουν τα αγροτεμάχια μέσω του google maps που έχει φωτογραφίες προ εξαμήνου. Είναι τραγική αν όχι αστεία η κατάσταση», αναφέρει στο ThessPost.gr ο Παναγιώτης Ζήσης, αγρότης και κτηνοτρόφος από τη Λάρισα.

Οι αγρότες που δεν πληρώθηκαν σωστά, θα πρέπει να υποβάλουν ενστάσεις στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), όμως το κλίμα περισσότερο οξύνεται.

«Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε Χριστούγεννα στα μπλόκα»

Ο Γιώργος Μπότας, μέλος της Συντονιστικής του μπλόκου Μαλγάρων, δηλώνει: «Έβαλαν χρήματα, προσπάθησαν να πληρώσουν την ενιαία, τα ποσά είναι πολύ μικρά και ίσα ίσα που ισοφάρισαν αυτά που τράβηξε ο ΕΛΓΑ. Το κλίμα είναι αρκετά τεταμένο μεταξύ των αγροτών, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν πίσω, είναι αποφασισμένοι όλοι να κάνουν Χριστούγεννα στον δρόμο, και σίγουρα τα μπλόκα και οι αποκλεισμοί θα κλιμακωθούν τις επόμενες μέρες».

Από την πλευρά του, ο Κώστας Χατζηπαραδείσης, μέλος της Συντονιστικής του μπλόκου Δερβενίου, σημειώνει χαρακτηριστικά: «Ένας δεν πήρε φράγκο από επιδοτήσεις κι εχθές το βράδυ του τραβήξανε 7.400. Αργά βάλανε τα χρήματα, όχι σε όλους, αλλά σε κάποιους μπήκανε. Κανένας δε ξέρει με τι κριτήριο πληρώνουν, κανένας δεν ξέρει τι λεφτά παίρνουμε και είναι η δεύτερη χρονιά που δε ξέρουμε τα κριτήρια. Μας προκαλεί τεράστια ανησυχία κι όμως, αυτή είναι η δική μας πραγματικότητα».

Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα εισόδου για Θεσσαλονίκη

Οι συμμετέχοντες στο μπλόκο των Μαλγάρων προχωρούν και σήμερα σε αποκλεισμό του ρεύματος εισόδου προς Θεσσαλονίκη, από τις 12:00, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από 1/12. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο παραγωγός Κώστας Ανεστίδης, «το πότε θα ανοίξει και εάν θα ανοίξει το ρεύμα εισόδου στη Θεσσαλονίκη, θα αποφασιστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας». Ανέφερε ακόμη ότι στη σημερινή σύσκεψη στον Λευκώνα Σερρών σκοπεύει να καταθέσει πρόταση για την εύρεση μιας φόρμουλας που θα διευκολύνει την έξοδο των εκδρομέων, ενόψει των εορτών.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών πρόκειται να προχωρήσουν και σήμερα οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας (από τις 17.00) και στα δύο ρεύματα επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Το σημείο έχει ενισχυθεί με αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Την ίδια ώρα, παρατεταγμένα παραμένουν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπως και στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της Παλαιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες.

Στο μεταξύ, συνεχίζει να ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο Νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.

Η εικόνα σε Ημαθία – Πέλλα και Πιερία

Σταθερά στο μπλόκο τους, στον κόμβο της Κουλούρας παραμένουν οι παραγωγοί, ενώ σε ισχύ παραμένει από τις 3/12 ο επ’ αόριστον αποκλεισμός του ρεύματος με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου.

Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο, αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο βρίσκονται με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα κτηνοτρόφοι και αγρότες από την Κρύα Βρύση του Νομού Πέλλας.

Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, μπλόκο έστησαν αγρότες από τον Δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, πραγματοποιώντας συμβολικές κινητοποιήσεις.

Η εικόνα στη Δυτική Μακεδονία

Σταθερά στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, παραμένουν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας, με την κυκλοφορία επιβατικών οχημάτων και φορτηγών να διεξάγεται, μέσω παράκαμψης, από την Παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης-Καστοριάς.

Καθημερινά, αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο διανέμουν αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ το μπλόκο ενισχύεται διαρκώς από άλλους συναδέλφους τους, καθώς και από εκπροσώπους άλλων Εργατικών Σωματείων.

Την ίδια ώρα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι παραμένουν σταθερά στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ. Για σήμερα αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε κινητοποίηση στο συγκεκριμένο σημείο.

Τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα σε Καβάλα και Δράμα

Στο Νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα: στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία Οδό. Οι συμμετέχοντες στα προαναφερόμενα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα μετέθεσαν για την προσεχή Δευτέρα 22/12 την κινητοποίησή τους με παράσταση διαμαρτυρίας στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στην Καβάλα, προκειμένου να παρευρεθούν, σήμερα, στη σύσκεψη του Λευκώνα στις Σέρρες.

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς εξακολουθούν να προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.

Σε ισχύ παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού (Κερδύλλια – Σέρρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.