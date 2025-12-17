Στο πλαίσιο της κρίσιμης σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 14.00 το μεσημέρι στον Λευκώνα Σερρών, οι εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων από όλη τη χώρα θα επανεξετάσουν τη στρατηγική τους για το επόμενο βήμα τους. Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αν οι νέες κυβερνητικές εξαγγελίες είναι ικανοποιητικές ή αν πρέπει να συνεχιστεί η πίεση με δυναμικές κινητοποιήσεις.

Οι αγρότες παρουσιάζουν διαφορετικές απόψεις για τη μορφή των κινητοποιήσεων. Ορισμένοι εκπρόσωποι προτείνουν πιο έντονες δράσεις για να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση, ενώ άλλοι είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν στο διάλογο, ελπίζοντας σε περαιτέρω εξειδίκευση των εξαγγελιών και σε επίλυση των ζητημάτων που είναι σε εκκρεμότητα.

Αγρότες σε περιοχές όπως η Θεσσαλία διατηρούν τα τρακτέρ τους στις κεντρικές πόλεις, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι δεν υποχωρούν. Στο μπλόκο της Νίκαιας, ήδη προγραμματίζεται σύσκεψη για να αποφασιστεί ποιοι θα εκπροσωπήσουν την περιοχή στην πανελλαδική συνάντηση των Σερρών.

Ο Κωστής Χατζηδάκης, από τη Βουλή, ανακοίνωσε ενίσχυση ύψους 160 εκατ. ευρώ για κτηνοτρόφους και καλλιεργητές βαμβακιού και σιταριού για το 2025, καθώς και κυβερνητικές προτάσεις για το κόστος του αγροτικού ρεύματος και πετρελαίου.

Ωστόσο, οι αγρότες παραμένουν επιφυλακτικοί, επισημαίνοντας ότι σημαντικά ζητήματα παραμένουν άλυτα. Κρίνουν ότι καλύφθηκαν μόνο δύο από τα βασικά τους αιτήματα, όπως το κόστος παραγωγής και οι αποζημιώσεις μέσω του ΕΛΓΑ, ενώ άλλα ζητήματα, όπως η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και η κατάσταση στην κτηνοτροφία, εξακολουθούν να μην έχουν λυθεί.

Η κυβέρνηση, μέσω του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει επισημάνει ότι οι παρεμβάσεις κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλώντας τους αγροτοκτηνοτρόφους να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου και να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις ή αν θα προχωρήσουν σε συμφωνία.

Οικονομικές Εξελίξεις και Πληρωμές

Αξιοσημείωτο είναι ότι ανακοινώθηκαν πληρωμές ύψους 487,9 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 486.000 δικαιούχους από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ξεκινά η καταβολή 121,5 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις ζημιών του 2025 και αναμένονται πληρωμές 208 εκατ. ευρώ για τη βασική ενίσχυση έως την Τετάρτη. Παρά τις πληρωμές, η ανησυχία για την κατάσταση παραμένει, καθώς οι αγρότες τονίζουν ότι η ουσία των αιτημάτων τους δεν έχει καλυφθεί πλήρως.

Επιπτώσεις στην Αγορά και στην Εορταστική Κίνηση

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις προκαλούν ανησυχία στους επαγγελματικούς και παραγωγικούς φορείς, με την αγορά να επηρεάζεται ιδιαίτερα ενόψει των εορτών. Σύμφωνα με ταξιδιωτικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη, οι κρατήσεις για οδικές εκδρομές έχουν μειωθεί κατά 40%, ενώ παρατηρείται πτώση στη ζήτηση για δημοφιλείς χριστουγεννιάτικους προορισμούς, όπως τα Τρίκαλα και η Δράμα.

Η Προοπτική για την Επόμενη Μέρα

Η επόμενη ημέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα ληφθούν στην κρίσιμη σύσκεψη στις Σέρρες. Αν οι αγρότες αποφασίσουν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, είναι πιθανό να υπάρξουν περαιτέρω αντιδράσεις σε όλη τη χώρα, με σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά και την καθημερινότητα των πολιτών.

Οι αγρότες επιμένουν, ωστόσο, ότι στόχος τους δεν είναι η ταλαιπωρία του κόσμου, αλλά η επίλυση των ζητημάτων που ταλανίζουν τον αγροτικό τομέα. Το μέλλον των κινητοποιήσεων και η έκβαση του διαλόγου με την κυβέρνηση θα κριθούν αύριο στην πανελλαδική σύσκεψη των Σερρών.

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, ο οποίος τόνισε από το βήμα της Βουλής, πως δεν μπορούν να ικανοποιηθούν εν μία νυκτί όλα τα αιτήματα των αγροτών και να παραβιαστούν συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αυτό θα οδηγούσε σε ένα «αγροτικό Grexit».

Ακολουθεί η δήλωσή του:

«Υπάρχει συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στο σχέδιο δράσης που έχει συμφωνηθεί από το 2024 για τον μετασχηματισμό ΟΠΕΚΕΠΕ που προβλέπει αναδιάρθρωση της κατανομής των επιδοτήσεων», σημείωσε ο κ. Σκέρτσος. Και συνέχισε λέγοντας ότι «όταν λέτε τάσσεστε αναφανδών με τα αιτήματα των αγροτών που είναι και να μην υπαχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, σημαίνει ότι αναιρείται η συμφωνία με την ΕΕ, ναυαγεί το σχέδιο και δεν αποδίδονται οι ενισχύσεις. Αυτό σημαίνει αγροτικό Grexit».

Βέβαια υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από το αντιπολιτευτικό μέτωπο, με αρκετούς βουλευτές να προτρέπουν την κυβέρνηση να μην τρομοκρατεί τον κόσμο και να αξιολογήσει εκ νέου όλα τα ενδεχόμενα.