Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή τηλεδιάσκεψη της Ryanair με εκπροσώπους της διοίκησης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», με διακύβευμα το αν θα παραμείνει η όχι η βάση του χαμηλού κόστους αερομεταφορέα στη Θεσσαλονίκη. Η είδηση έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική αγορά, με τους παράγοντες του τουρισμού να προειδοποιούν για μια επερχόμενη «μαύρη τρύπα» στις αεροπορικές συνδέσεις της πόλης, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες. Η Ryanairδιατηρεί τρία αεροσκάφη στη βάση της στη Θεσσαλονίκη, με την σχετική σύμβαση να λήγει τον Οκτώβριο και την εταιρεία να ζητά μείωση τελών για να την ανανεώσει.

Το χρονικό της κρίσης

Η δυσαρέσκεια της Ryanair δεν είναι καινούργια, ωστόσο φαίνεται πως φτάνει σε οριακό σημείο, με τους γνωρίζοντες να κάνουν λόγο για την κατάσταση που διαμορφώνεται διεθνώς με τα καύσιμα και λειτουργεί ως επιπλέον μοχλός πίεσης, ειδικά για τις εταιρείες χαμηλού κόστους, που είναι πιθανόν να χρειαστεί να επανεξετάσουν τα έξοδά τους.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται το κόστος χρήσης του αεροδρομίου, με την εταιρεία να θεωρεί ότι θα χρειαστούν επιπλέον κίνητρα και παραχωρήσεις για να παραμείνει στις επιλογές της η Θεσσαλονίκη ως προορισμός μεταφοράς επιβατών όλο τον χρόνο.

Η ιρλανδική εταιρεία, που παραδοσιακά αποτελεί τον «αιμοδότη» των city breaks στη Θεσσαλονίκη, απειλεί να μεταφέρει τα αεροσκάφη της σε άλλες αγορές της Μεσογείου (όπως η Ιταλία ή η Ισπανία), όπου το κόστος λειτουργίας είναι χαμηλότερο και οι τοπικές αρχές προσφέρουν επιδοτήσεις για τη διατήρηση των δρομολογίων.

Ανάλογες πρακτικές έχει εφαρμόσει και στο παρελθόν, «εκβιάζοντας» τρόπον τινά για φθηνότερα τέλη στα ελληνικά αεροδρόμια και κλείνοντας τις βάσεις της προ ετών σε Ρόδο και Χανιά.

Αλλά ανάλογες κινήσεις κάνει πλέον και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μόλις την περασμένη εβδομάδα η Ryanair ανακοίνωσε ότι από τον ερχόμενο Οκτώβριο προχωρά στο κλείσιμο της βάσης της στο Βερολίνο όπου διατηρεί 7 αεροσκάφη μειώνοντας τις πτήσεις από/προς Βερολίνο κατά 50% με τα εν λόγω αεροσκάφη να μεταφέρονται σε «αεροδρόμια με χαμηλότερα κόστη που έχουν περιορίσει τους αεροπορικούς φόρους όπως η Σουηδία, η Σλοβακία, η Αλβανία και η Ιταλία», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην ανακοίνωση της.

Εάν η απειλή της Ryanair γίνει πραγματικότητα, οι συνέπειες για τη Θεσσαλονίκη θα είναι πολυεπίπεδες. Ανάμεσα στους κινδύνους είναι:

Απώλεια Συνδεσιμότητας: Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις θα πάψουν να συνδέονται απευθείας με τη συμπρωτεύουσα, δυσκολεύοντας την πρόσβαση σε τουρίστες αλλά και επαγγελματίες.

Μείωση Χειμερινού Τουρισμού: Η Θεσσαλονίκη προσπαθεί εντατικά για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Η αποχώρηση μιας εταιρείας που φέρνει χιλιάδες επισκέπτες εκτός υψηλής σεζόν θα ανατρέψει κάθε σχεδιασμό.

Αύξηση Τιμών : Ο περιορισμός του ανταγωνισμού και των θέσεων χαμηλού κόστους αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων από άλλες εταιρείες.

Πλήγμα σε Εστίαση και Ξενοδοχεία: Οι επαγγελματίες της πόλης φοβούνται κατακόρυφη πτώση των εσόδων τους, καθώς η Ryanair αποτελεί βασικό κανάλι ροής ξένων επισκεπτών.

Ανησυχία για τον Τουρισμό

Εκπρόσωποι των ξενοδόχων και των εμπορικών συλλόγων της Θεσσαλονίκης απευθύνουν έκκληση στα αρμόδια υπουργεία και στη διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου να βρεθεί μια «χρυσή τομή». Όπως επισημαίνουν, η Θεσσαλονίκη δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει έναν τέτοιο στρατηγικό εταίρο, τη στιγμή που γίνονται προσπάθειες να αναδειχθεί η πόλη ως διεθνής τουριστικός και τεχνολογικός κόμβος.

Μάλιστα, σε έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε χθες ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, με τεκπροσώπους της Περιφέρειας, αποφασίστηκε ο άμεσος συντονισμός με την κεντρική διοίκηση. Ήδη υπήρξε επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, Ανδρέα Φιορεντίνο, ενώ ενημερώθηκε εγγράφως και η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, για την κρισιμότητα της κατάστασης.

Η αγωνία κορυφώνεται για το μέγεθος των περικοπών στα δρομολογία, με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης να προειδοποιεί για αναπόφευκτη υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και σημαντική απώλεια εισοδήματος για την τοπική οικονομία. Οι τελικές αποφάσεις και η αξιολόγηση όλων των δεδομένων θα πραγματοποιηθούν σε νέα, διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, με στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού μετώπου αντιμετώπισης της κρίσης.

Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι αν θα υπάρξει κάποια κίνηση της τελευταίας στιγμής για να αποτραπεί το «διαζύγιο» ή αν το αεροδρόμιο «Μακεδονία» θα δει την δραστηριότητά του να συρρικνώνεται, σε περίπτωση που η Ryanair εγκαταλείψει τη βάση της εκεί.