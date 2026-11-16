Την τύχη της μεταφοράς ή όχι του συντελεστή δόμησης στα βόρεια προάστια της Αθήνας αποφασίζει σήμερα η κυβέρνηση, μετά το ραντεβού του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου με τους 6 Δημάρχους της περιοχής, που έστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας και ζήτησαν επανεξέταση του θέματος από μηδενική βάση, με το σκεπτικό ότι ο σχεδιασμός ήταν πρόχειρος και τα δίκτυα υποδομών στις περιοχές τους δεν αντέχουν την επιβάρυνση που θα επιφέρει τυχόν αλλαγή του συντελεστή δόμησης.

Στις 13:00, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε κρίσιμη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τους έξι δημάρχους του Βορείου Τομέα Αθηνών, που έχουν διαμαρτυρηθεί για τον σχεδιασμό.

Το μέτωπο των έξι δημάρχων και τα επίμαχα μεγέθη

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιείται έπειτα από κοινό αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης, συμμετέχουν οι δήμαρχοι Κηφισιάς (Βασίλης Ξυπολυτάς), Φιλοθέης – Ψυχικού (Χαράλαμπος Μπονάτσος), Χαλανδρίου (Συμεών Ρούσσος), Λυκόβρυσης – Πεύκης (Μάριος Ψυχάλης), Νέας Ιωνίας (Παναγιώτης Μανούρης) και Παπάγου – Χολαργού (Ηλίας Αποστολόπουλος).

Με κοινή τους επιστολή πριν από λίγα εικοσιτετράωρα, οι 6 δημοτικές αρχές κατήγγειλαν «πρόχειρο σχεδιασμό» χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, προειδοποιώντας ότι οι υφιστάμενες υποδομές (οδικό δίκτυο, ύδρευση, αποχέτευση, χώροι στάθμευσης) βρίσκονται ήδη στα όριά τους. Τα στοιχεία της υπό διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) προκάλεσαν συναγερμό στους Δήμους, καθώς ο σχεδιασμός:

Αφορά 11 δημοτικές ενότητες του Βορείου Τομέα Αθηνών.

Προβλέπει αύξηση του πληθυσμού κατά περίπου 9.500 κατοίκους .

Εισάγει πρόσθετη δόμηση που ξεπερνά τα 584.000 τ.μ. συνολικά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την προσθήκη 22.795 τ.μ. σε μόλις οκτώ οικοδομικά τετράγωνα επί της λεωφόρου Κηφισίας.

Οι δήμαρχοι ζητούν την επανεξέταση του ζητήματος από μηδενική βάση, την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης φέρουσας ικανότητας ανά περιοχή και ουσιαστικό διάλογο πριν από οποιαδήποτε απόφαση.

Η κυβερνητική γραμμή αποκλιμάκωσης

Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες, κυβερνητικά στελέχη επιχείρησαν να ρίξουν τους τόνους:

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης , μιλώντας στο συνέδριο της «Κλιματικής Εβδομάδας Κηφισιάς 2026», τόνισε ότι το κείμενο τέθηκε σε διαβούλευση απλώς ως βάση συζήτησης και ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να υπάρξει μεταφορά συντελεστή δόμησης από δήμο σε δήμο, παρά μόνο εντός των ορίων κάθε δήμου.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι καμία παρέμβαση δεν θα προχωρήσει χωρίς συνεννόηση με την αυτοδιοίκηση και απόλυτο σεβασμό στη φυσιογνωμία κάθε περιοχής.

Ολόκληρη η επιστολή των Δημάρχων προς τον Πρωθυπουργό:

«Κύριε Πρόεδρε,

Τις τελευταίες ημέρες οι πολίτες του Βόρειου Τομέα παρακολουθούν με προβληματισμό και ανησυχία την επιχειρούμενη αύξηση του συντελεστή δόμησης σε επιλεγμένους Δήμους της εν λόγω περιοχής, μέσω της θέσπισης ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης.

Κύριε Πρόεδρε,

Απευθυνόμαστε σε εσάς γνωρίζοντας το ενδιαφέρον σας για τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, κυρίως όμως τη βούλησή σας να οικοδομήσουμε πόλεις ανθεκτικές στην κλιματική απειλή, πόλεις σύγχρονες και λειτουργικές.

Ασφαλώς αντιλαμβανόμαστε το δικαίωμα αποζημίωσης ιδιοκτητών διατηρητέων κτιρίων ή ακόμα και το δίκαιο αίτημα αποζημίωσης ιδιοκτητών για ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί, όμως θεωρούμε ότι ο καθορισμός ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης έχει γίνει με τρόπο πρόχειρο και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.

Επί παραδείγματι, στα μη απαλλοτριωμένα ακίνητα που έχουν προσμετρηθεί για τον καθορισμό της δομήσιμης επιφάνειας βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Χωρικού Συστήματος της περιφερειακής ενότητας του Βόρειου Τομέα Αθηνών, συγκαταλέγεται πλήθος ακινήτων που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου (π.χ. ΚΤΥΠ Α.Ε.) ή ακόμα και στον ελληνικό στρατό και νομικά πρόσωπα του υπουργείου Εθνικής Αμυνας. Δημιουργείται με αυτό τον τρόπο μια λανθασμένη στους πολίτες εντύπωση ότι δύναται να οικοδομηθούν χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, ενώ στην πραγματικότητα το Κράτος δεν έχει τέτοια πρόθεση, ακόμα κι αν δημόσιοι φορείς αποκτήσουν αυτό το δικαίωμα συντελεστή.

Επιπλέον, με το κυοφορούμενο νομοθέτημα επιχειρείται να δοθεί το δικαίωμα επιπρόσθετης δόμησης καθ’ υπέρβαση του ισχύοντος συντελεστή, τη στιγμή που οι δήμοι:

με επίμονες και συνεχείς παρεμβάσεις τους πέτυχαν να περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις των «ευεργετικών» διατάξεων του ΝΟΚ μέχρι και την οριστική άρση τους από το ΣτΕ.

έχουν πετύχει με σειρά αποφάσεων του ΣτΕ (Ολομέλεια 1528/2003, 376/2014.1118-1119/2014.3341/2013, 1071-1073/1994, 2366/2007, 6070/1996) να διαφυλάξουν τα ιδιαίτερα πολεοδομικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, και να άρουν τις παρεμβάσεις που επιφέρουν επιδείνωση των όρων διαβίωσης βάσει του άρθρου 24 του Συντάγματος.

βάσει του άρθρου 24 του Συντάγματος. σχεδιάζουν και μελετούν δράσεις και παρεμβάσεις με στόχο τη θωράκιση και την ανθεκτικότητα των πόλεων, κάτι που ανατρέπεται ολοσχερώς από τη δυνατότητα δόμησης 793.546 τ.μ. επιπλέον και καθ’ υπέρβαση των συντελεστών δόμησης που ισχύουν.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, όπως καλά και εσείς γνωρίζετε, οι υποδομές των πόλεων (οδικό δίκτυο, δίκτυο ομβρίων, αποχετευτικό δίκτυο, χώροι στάθμευσης κ.ά.) βρίσκονται σε οριακό αν όχι πεπερασμένο σημείο, και από τη μελέτη που βρίσκεται σε διαβούλευση δεν προκύπτει ότι έχουν αξιολογηθεί οι σωρευτικές επιπτώσεις της πρόσθετης δόμησης στις κυκλοφοριακές συνθήκες, στις δημόσιες υποδομές και στην ποιότητα ζωής.

Κύριε Πρόεδρε,

Δεν έχουμε ανάγκη περαιτέρω οικοδόμησης, δεν έχουμε ανάγκη πολυώροφα και ογκώδη κτίρια. Εχουμε ανάγκη από σύγχρονους και λειτουργικούς κοινόχρηστους χώρους, νέα δίκτυα και υποδομές ώστε να ανταποκριθούμε στην κλιματική απειλή και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Η προστασία του αστικού πρασίνου, των ελεύθερων χώρων και του οικιστικού περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί βασική προϋπόθεση κάθε νέου πολεοδομικού σχεδιασμού, στοιχείο που φαίνεται να απουσιάζει από τη μελέτη που είναι σε διαβούλευση. Κάθε σχεδιασμός που δημιουργεί νέες δυνατότητες δόμησης οφείλει να συνοδεύεται από σαφείς προβλέψεις για τις αναγκαίες υποδομές και την προστασία του περιβάλλοντος.

Κύριε Πρόεδρε,

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία έχει άμεση γνώση των πραγματικών αναγκών και προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απλός αποδέκτης ειλημμένων αποφάσεων.

Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε:

Την απόσυρση της συγκεκριμένης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη διαδικασία διαβούλευσης.

Την επανεξέταση του σχεδιασμού από μηδενική βάση, με ουσιαστική συμμετοχή των οικείων Δήμων.

Την εκπόνηση ολοκληρωμένης αξιολόγησης της φέρουσας ικανότητας και των σωρευτικών περιβαλλοντικών και πολεοδομικών επιπτώσεων ανά περιοχή.

Τη θεσμοθέτηση ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω απόφαση.

Μετά τιμής,

Μάριος Ψυχάλης, Δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης

Βασίλης Ξυπολυτάς, Δήμαρχος Κηφισιάς

Παναγιώτης Μανούρης, Δήμαρχος Νέας Ιωνίας

Ηλίας Αποστολόπουλος, Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

Χαράλαμπος Μπονάτσος, Δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού

Συμεών (Σίμος) Ρούσσος, Δήμαρχος Χαλανδρίου».