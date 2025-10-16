Ένας 14χρονος μαθητής κινδύνευσε να πνιγεί χθες (15-10), σε παραλία στο Χάνι της Κρήτης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 14.00 το μεσημέρι, όταν ο ανήλικος βούτηξε στη θάλασσα.

Λίγα λεπτά αργότερα, έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο νερό, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Άμεσα οι λουόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν να τον βοηθήσουν, ενώ ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ.

Διασώστες και γιατρός έφτασαν γρήγορα στην παραλία, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες στον 14χρονο που ήταν αναίσθητος.

Οι προσπάθειες ανάνηψης αποδείχθηκαν καθοριστικές, καθώς κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Ο νεαρός διακομίστηκε αμέσως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Η έγκαιρη κινητοποίηση και η συντονισμένη επέμβαση όλων, φαίνεται πως απέτρεψαν μια τραγωδία.