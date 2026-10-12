Αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου στην Αγία Γαλήνη Κρήτης, σημαίνοντας συναγερμό στις αστυνομικές Αρχές.

Ένας 18χρονος εισέβαλε σε κατοικία 58χρονου άνδρα, με καταγωγή από την Αλβανία και του επιτέθηκε με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στην κοιλιακή χώρα. Η αφορμή που τον οδήγησε στο σπίτι του θύματος παραμένει άγνωστη και διερευνάται από την ΕΛ.ΑΣ.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ωστόσο στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα διέφυγε τον κίνδυνο και έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Μετά την επίθεση, ο 18χρονος τράπηκε σε φυγή, όμως εντοπίστηκε από τους άνδρες της αστυνομίας και συνελήφθη.

Σε βάρος του αντιμετωπίζονται κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.

Πηγή: Nea Kriti