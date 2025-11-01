Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Μία νέα αυτοκτονία συγκλονίζει την Κρήτη, καθώς ένας νέος άνθρωπος έβαλε τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost όλα συνέβησαν όταν σήμερα το πρωί ένας 22χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του στο Ηράκλειο.

Το άψυχο σώμα του βρήκαν συγγενικά του πρόσωπα τα οποία σε κατάσταση σοκ, ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο με τους διασώστες όμως να μην μπορούν να του προσφέρουν καμία βοήθεια, καθώς ήδη είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η Αστυνομία, η οποία ερευνά τους λόγους για τους οποίους ο 22χρονος έβαλε τέρμα στη ζωή του.

Πηγή: cretapost