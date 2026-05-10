Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση μιας 28χρονης γυναίκας που εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη το Σάββατο (9/5), στην άκρη του δρόμου, μέσα σε χαντάκι, στην περιοχή της Παντάνασσας.

Συγκεκριμένα, οι δικαστικές Αρχές άσκησαν σε βάρος του 30χρονου συζύγου της ποινική δίωξη, για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretalive.gr, ο φερόμενος δράστης φέρεται να έφθασε στο σημείο να παρασύρει με το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του, και μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Ο 30χρονος οδηγήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ενώπιον της Εισαγγελίας Ηρακλείου, μετά τη σύλληψή του από τις αστυνομικές Αρχές, ενώ έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς νέα στοιχεία, που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, φαίνεται πως διαφοροποίησαν σημαντικά την αρχική εικόνα της υπόθεσης.

Μέσα στο όχημα (τύπου κλούβας) βρίσκονταν και τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, με το μεγαλύτερο να φοιτά στην Α’ Δημοτικού και το μικρότερο να είναι βρέφος λίγων μηνών. Το γεγονός ότι όσα συνέβησαν εκτυλίχθηκαν μπροστά στα παιδιά, προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Το όχημα έχει εμπλακεί σε πρόσκρουση

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται αρχικά να υποστήριξε ότι, ενώ κινούνταν οικογενειακώς με το όχημα, η 28χρονη βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου και τραυματίστηκε στο οδόστρωμα. Ωστόσο, με την πρόοδο της αστυνομικής έρευνας, προέκυψαν νέα δεδομένα, που φαίνεται να επιβάρυναν τη θέση του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα φέρει ζημιές, καθώς φέρεται να έχει εμπλακεί σε πρόσκρουση, με αποτέλεσμα να λείπει ο προφυλακτήρας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 30χρονος τον τοποθέτησε αργότερα στο πίσω μέρος της κλούβας.

Υπενθυμίζεται ότι όλα αποκαλύφθηκαν όταν διερχόμενος οδηγός, ο οποίος είναι γιατρός, εντόπισε την 28χρονη, αιμόφυρτη μέσα σε χαντάκι στην άκρη του δρόμου, και ειδοποίησε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Η 28χρονη, μητέρα τεσσάρων παιδιών και – όπως έγινε γνωστό – διαβητική από νεαρή ηλικία, νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Με βάση τα στοιχεία του neakriti.gr, στην περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό, διαμένουν τόσο η ίδια με την οικογένειά της, όσο και στενοί συγγενείς της, ανάμεσά τους η μητέρα και ο αδελφός της.

Μαρτυρίες και πληροφορίες που εξετάζονται από τις Αρχές, κάνουν λόγο για προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, καθώς συγγενικά και φιλικά πρόσωπα φέρονται να είχαν γίνει στο παρελθόν μάρτυρες έντονων καβγάδων και επεισοδίων μέσα στο σπίτι.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται, ενώ καθοριστικής σημασίας για την πορεία της υπόθεσης θεωρούνται τόσο τα ευρήματα της προανάκρισης, όσο και η κατάσταση της υγείας της 28χρονης γυναίκας.