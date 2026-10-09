Σοκ προκάλεσε στη τοπική κοινότητα του Δήμου Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης, ο αιφνίδιος θάνατος ενός 53χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός τα ξημερώματα της Πέμπτης (08/10) μέσα στο αυτοκίνητό του, στον χώρο στάθμευσης της εταιρείας όπου εργαζόταν.

Παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος.

Πώς βρέθηκε ο άνδρας

Σύμφωνα με το Creta24.gr, ο 53χρονος εντοπίστηκε από τους συναδέλφους του στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης της εταιρείας. Οταν έφθασαν εκεί, τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του στη θέση του οδηγού εντός του οχήματός του.

Αμέσως ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Η διασωστική μονάδα έφτασε ταχύτατα στο σημείο, ωστόσο το προσωπικό διαπίστωσε ότι ο 53χρονος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Δεν είχε προβλήματα υγείας

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 53χρονος δεν αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας.

Για το συμβάν ενημερώθηκε αμέσως η Ελληνική Αστυνομία, η οποία διενεργεί προανάκριση και καταγράφει το περιστατικό ως αιφνίδιο θάνατο. Φως στα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τον θάνατο του άτυχου εργαζομένου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση (νεκροψία-νεκροτομή) που παραγγέλθηκε από τις Αρχές.