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Σε οριακό σημείο βρίσκεται η νότια Κρήτη λόγω των αλλεπάλληλων μεταναστευτικών αφίξεων, με την Ιεράπετρα να δέχεται το μεγαλύτερο βάρος και τις λιμενικές και τοπικές αρχές να βρίσκονται σε διαρκή συναγερμό.
Το πρωί της Κυριακής 29 Νοεμβρίου, η εικόνα στην παραλιακή πλατεία της πόλης παρέμενε ιδιαίτερα επιβαρυμένη, καθώς εκεί εξακολουθούσαν να βρίσκονται περίπου 650 άτομα, εντείνοντας την ανησυχία για τις δυνατότητες διαχείρισης και προσωρινής φιλοξενίας.
Επιχειρήσεις διάσωσης και νέες λέμβοι εν πλω
Σύμφωνα με το neakriti, η κινητοποίηση στη θάλασσα παραμένει αδιάκοπη. Πλωτό σκάφος του Λιμεναρχείου συνδράμει ήδη σε επιχείρηση διάσωσης περίπου 150 μεταναστών που επιβαίνουν σε τέσσερις διαφορετικές λέμβους, ωστόσο οι ροές δεν δείχνουν σημάδια αποκλιμάκωσης.
Όπως έκανε γνωστό ο αντιδήμαρχος Ιεράπετρας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, οι αρχές παρακολουθούν την πορεία τριών ακόμη σκαφών που κατευθύνονται προς την περιοχή. Το ένα από αυτά έχει ήδη εντοπιστεί κοντά στο Κουφονήσι, ενώ τα άλλα δύο πλέουν μεσοπέλαγα, γεγονός που προμηνύει περαιτέρω αύξηση των αναγκών υποδοχής και υποστήριξης μέσα στις επόμενες ώρες.
Το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε όταν σκάφος που μετέφερε μετανάστες προσέκρουσε σε βράχια στη Γαύδο.
Σύμφωνα με το kriti360.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Άμπελου, καθώς το σκάφος πλησίαζε το νησί. Μετά την πρόσκρουση, επιβαίνοντες βρέθηκαν στη θάλασσα και ακολούθησε επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος.
Το δυσκολότερο 48ωρο και οι παρεμβάσεις του υπουργείου
Τη σοβαρότητα της κατάστασης αποτύπωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Όπως σημείωσε, το τελευταίο 48ωρο ήταν το πιο απαιτητικό της χρονιάς για το νησί, όπου ο συνολικός αριθμός των μεταναστών αγγίζει πλέον τους 2.500.
Για την αποσυμφόρηση της Κρήτης, ο υπουργός ανακοίνωσε δύο άμεσα μέτρα. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να τεθεί σε μόνιμη διάθεση πλοίο για τη μεταφορά των αφιχθέντων προς δομές της υπόλοιπης χώρας, ενώ από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου προγραμματίζεται να ξεκινήσει η λειτουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας στους Αθανάτους Ηρακλείου.
Παρά τα μέτρα αυτά, η πίεση στις τοπικές κοινωνίες παραμένει έντονη, καθώς οι νέες αφίξεις διαδέχονται η μία την άλλη.