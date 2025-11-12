Γνωστή επιχειρηματίας του Ηρακλείου βρέθηκε νεκρή μέσα στο κατάστημα της και η είδηση έχει βυθίσει όλη την τοπική κοινωνία σε πένθος.

Η 67χρονη γυναίκα εντοπίστηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι της Τρίτης χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο μαγαζί της. Ένας γείτονας την είδε πεσμένη μπρούμυτα στο έδαφος και έσπευσε να καλέσει τις αρχές.

Άμεσα στο πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επί τόπου επιχείρησαν ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ), ωστόσο, παρά τις επίμονες προσπάθειες, η γυναίκα δεν επανήλθε.

Τα αίτια του θανάτου της δεν είναι ακόμα γνωστά. Αναμένεται να διαπιστωθούν από την νεκροψία-νεκροτομή.

Η είδηση του θανάτου της έχει σκορπίσει θλίψη σε όλους όσους την γνώριζαν καθώς ήταν ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στην τοπική κοινωνία.

Πηγή: Creta24