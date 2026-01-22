Σοβαρό πρόβλημα υπολειτουργίας των χειρουργείων αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία της Κρήτης, με 7.880 ασθενείς να βρίσκονται σήμερα σε λίστες αναμονής για χειρουργική επέμβαση. Την ίδια στιγμή, έξι χειρουργικές αίθουσες παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού, τρεις στο ΠΑΓΝΗ και τρεις στο Βενιζέλειο.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) καταγράφεται η μεγαλύτερη αναμονή, με 3.437 ασθενείς να περιμένουν χειρουργείο (στοιχεία 19/1/2026). Πρώτα σε αριθμό είναι τα περιστατικά ΩΡΛ (947), ακολουθούν τα Αγγειοχειρουργικά (393), η Χειρουργική Ογκολογία (326), η Ορθοπεδική (283) και η Γενική Χειρουργική (256).

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, 1.723 ασθενείς βρίσκονται σε αναμονή. Η μεγαλύτερη πίεση εντοπίζεται επίσης στα ΩΡΛ με 1.031 περιστατικά, ενώ ακολουθούν η Ορθοπεδική (270), η Γενική Χειρουργική (169), η Ουρολογική (114) και η Νευροχειρουργική (86).

Οι πρόεδροι των Σωματείων Εργαζομένων σε ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο, τονίζουν ότι τα απογευματινά χειρουργεία, δεν αποτελούν ουσιαστική λύση. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ένα προσωρινό μέτρο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν αντιμετωπίζει τη βασική αιτία του προβλήματος: την έλλειψη αναισθησιολόγων και νοσηλευτικού προσωπικού.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η ΠΟΕΔΗΝ, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τα 11.342 απογευματινά χειρουργεία που πραγματοποιήθηκαν σε έναν χρόνο, οι λίστες αναμονής παραμένουν.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, σε πανελλαδικό επίπεδο λειτουργούν μόνο οι 600 από τις 1.000 χειρουργικές αίθουσες, ενώ αν άνοιγαν οι 400 που παραμένουν κλειστές, θα μπορούσαν να χειρουργούνται επιπλέον 400 ασθενείς ημερησίως, με άμεση εξάλειψη των λιστών.

Οι εργαζόμενοι προειδοποιούν ότι χωρίς μόνιμες προσλήψεις, το κόστος θα μετακυλιστεί ξανά στους ασθενείς όταν εξαντληθούν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο ένα σύστημα υγείας όπου οι ιδιωτικές δαπάνες αγγίζουν ήδη το 40%. «Τα δημόσια νοσοκομεία δεν είναι επιχειρήσεις», τονίζουν, «και οι χαμένοι θα είναι τελικά οι ίδιοι οι ασθενείς».

