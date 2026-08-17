Τραγικό τέλος είχε το περιστατικό με την πτώση μιας 81χρονης γυναίκας στον Ανισαρά Χερσονήσου, το μεσημέρι της Κυριακής.

Όπως αναφέρει το Nea Kriti, η ηλικιωμένη προσπάθησε να επιβιβαστεί σε λεωφορείο, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε την ισορροπία της και έπεσε προς τα πίσω.

Κατά την πτώση, χτύπησε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος του κεφαλιού της, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 81χρονη υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα.