Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/05) στην Κρήτη. Λίγο πριν τις 14:00, όχημα εξετράπη της πορείας του στον ΒΟΑΚ στο ύψος του Κακού Όρους και τούμπαρε στη μέση του δρόμου, προκαλώντας αναστάτωση στους υπόλοιπους οδηγούς, καθώς και κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Στο σημείο έσπευσε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον οδηγό που ήταν ελαφρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του τραυματία είναι καλή και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Πηγή: Cretaone, NeaKriti