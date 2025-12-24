Άγριος ξυλοδαρμός σημειώθηκε σε πλατεία του Αγίου Νικολάου μεταξύ ανηλίκων.

Μία παρέα από τέσσερα αγόρια, ηλικίας περίπου 15 ετών, επιτέθηκε σε συνομήλικό τους αιφνιδίως και άρχισε να τον χτυπά με πρωτοφανή βιαιότητα. Το ανήλικο θύμα, αν και χτυπημένο, δεν πήγε στο νοσοκομείο.

Μαζί με τους γονείς του υπέβαλαν μήνυση στην αστυνομία του Αγίου Νικολάου.

Οι Αρχές συνέλαβαν έναν εκ των ανήλικων δραστών (αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος με εισαγγελική εντολή) και τη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του.

Οι άλλοι ανήλικοι που κατηγορούνται ταυτοποιήθηκαν, αλλά δεν εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

