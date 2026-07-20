Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου σε δωμάτιο ξενοδοχειακής μονάδας στον Ανισαρά Χερσονήσου, κινητοποιώντας τις Αστυνομικές Αρχές.

Ένας 37χρονος υπήκοος Βρετανίας συνελήφθη αφού επιτέθηκε με σφοδρότητα στη 29χρονη σύζυγό του, ενώ μπροστά στο άγριο επεισόδιο βρισκόταν και το μόλις 3 ετών παιδί τους.

Η νεαρή γυναίκα διακομίστηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με το creta24.gr ο 37χρονος Βρετανός επιτέθηκε για άγνωστους λόγους στη 29χρονη σύζυγό του και την χτύπησε με μπουνιές και κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Άμεση επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. και σύλληψη

Αμέσως μετά την ειδοποίηση των αρχών, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και προχώρησαν στην άμεση ακινητοποίηση και σύλληψη του 37χρονου, εφαρμόζοντας αυστηρά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Στο νοσοκομείο η 29χρονη – Στη Δικαιοσύνη ο δράστης

Στην περιοχή εκλήθη και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη 29χρονη γυναίκα και τη μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της υγείας της δεν προκαλεί ανησυχία.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες του Ηρακλείου, οι οποίες συγκεντρώνουν στοιχεία και καταθέσεις προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα γεγονότα που οδήγησαν στο επεισόδιο και να οδηγήσουν τον συλληφθέντα ενώπιον της Δικαιοσύνης.