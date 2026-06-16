Άσχημη κατάληξη είχε το τροχαίο που έγινε στην Εθνική οδό Χανίων-Ρεθύμνου περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Ιουνίου, με έναν 47χρονο μοτοσυκλετιστή να χάνει τον έλεγχο και να συγκρούεται στις προστατευτικές μπάρες του οδοστρώματος.

Ο άνδρας, βέλγικης καταγωγής, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων και ακρωτηριάστηκε μέχρι το μηρό, όπως γνωστοποίησε ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, μέσω του zarpanews.gr.

Οι γιατροί κατέβαλλαν προσπάθειες να αποφύγουν τον ακρωτηριασμό, όμως αυτό δεν ήταν εφικτό.

Ο 47χρονος νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική του Νοσοκομείου.