Σοβαρή ταλαιπωρία καταγγέλλει η οικογένεια 80χρονης γυναίκας από την ενδοχώρα του Ηρακλείου, η οποία μέσα σε λίγες εβδομάδες εισήχθη δύο φορές στο ΠΑΓΝΗ για προγραμματισμένο χειρουργείο κακοήθειας, χωρίς τελικά να χειρουργηθεί.

Η ηλικιωμένη είναι κλινήρης, πάσχει από άνοια και Πάρκινσον και μπορεί να μετακινηθεί μόνο με ιδιωτικό ασθενοφόρο, γεγονός που συνεπάγεται κόστος 250 ευρώ για κάθε μεταφορά. Σύμφωνα με την καταγγελία της νύφης της, την πρώτη φορά το χειρουργείο αναβλήθηκε, λόγω άλλων επειγόντων περιστατικών.

Λίγες ημέρες αργότερα πραγματοποιήθηκε νέα εισαγωγή στο νοσοκομείο, με προγραμματισμένη ώρα χειρουργείου. Παρά την εκ νέου προετοιμασία της ασθενούς, το χειρουργείο δεν πραγματοποιήθηκε ούτε αυτή τη φορά. Η οικογένεια ενημερώθηκε ότι η γυναίκα θα πρέπει να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει στο νοσοκομείο την επόμενη εβδομάδα.

Την ίδια στιγμή, περισσότερα από 3.500 χειρουργεία βρίσκονται σε αναμονή μόνο στο ΠΑΓΝΗ, γεγονός που αναδεικνύει τις σοβαρές προκλήσεις του δημόσιου συστήματος υγείας, με εξουθενωμένο προσωπικό και τις τεράστιες λίστες αναμονής.

Η οικογένεια ζητά είτε να πραγματοποιηθεί άμεσα το χειρουργείο είτε να υπάρξει μέριμνα για τη μεταφορά της ηλικιωμένης πίσω στο χωριό της, μέχρι να κληθεί εκ νέου.

Πηγή: Nea Kriti