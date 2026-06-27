Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Κατά τις 17:30, δύο ανήλικοι, ηλικίας 15 και 16 ετών, οι οποίοι επέβαιναν σε δίκυκλο, κινούνταν στην οδό Βίτσι στο Ηράκλειο και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το μηχανάκι τους εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε πεζή.

Ειδικότερα, οι ανήλικοι έπεσαν πάνω στην 36χρονη, την οποία παρέσυραν και στη συνέχεια την εγκατέλειψαν τραυματισμένη στο σημείο.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Μετά από έρευνα, οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν τον 15χρονο και τον 16χρονο και τους συνέλαβαν. Παράλληλα, τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα καθώς δεν είχαν δίπλωμα. Τέλος, χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί και στις μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Ηρακλείου.

Πηγή: Creta live