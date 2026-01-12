Ο 54χρονος πατέρας που βίαζε και κακοποιούσε τις δύο κόρες του σε χωριό της Μεσαράς στη Κρήτη αναμένεται σήμερα να περάσει το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου.

Ο πατέρας που σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει βαρύ κατηγορητήριο, θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί.

Ειδικότερα, κατηγορείται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση σε βάρος της 24χρονης ΑμεΑ κόρης του αλλά και γενετήσιες πράξεις σε ανήλικο, σωματικές βλάβες και απειλές.

Σημειώνεται ότι την περασμένη Παρασκευή απολογήθηκε η 42χρονη μητέρα η οποία κατηγορούνταν για σωματικές βλάβες η οποία αφέθηκε ελεύθερη με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα αλλά και να μην πλησιάσει τα παιδιά της.

Δείτε βίντεο με τη μητέρα να φεύγει ελεύθερη από το Δικαστικό Μέγαρο:

Άφησε έγκυο την 23χρονη κόρη του με νοητική στέρηση

Όλα αποκαλύφθηκαν την περασμένη Τρίτη όταν ο αδερφός των κοριτσιών πήγε μαζί με την 15χρονη και την 23χρονη, η οποία όπως φαίνεται αντιμετωπίζει προβλήματα νοητικής στέρησης, στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλαν ότι ο πατέρας τους, τις βίαζε και τις κακοποιούσε.

Στην καταγγελία αναφέρεται πως ο πατέρας προχωρούσε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος και των δύο κοριτσιών από το 2024 έως και πριν λίγες ημέρες.

Ο πατέρας κατηγορείται ακόμη πως άφησε έγκυο την 23χρονη κόρη του με νοητική στέρηση πριν λίγο καιρό. Το κορίτσι γέννησε και το παιδί δόθηκε σε υιοθεσία εκτός Κρήτης.

Οι Αρχές έσπευσαν να ξεκινήσουν τις έρευνες και προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα και της μητέρας, καθώς υπήρξε καταγγελία ότι και εκείνη είχε προχωρήσει σε ξυλοδαρμό των παιδιών.

Πηγή: Patris