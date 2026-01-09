Έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία η υπόθεση κακοποίησης δυο κοριτσιών από τους γονείς τους.

Μητέρα και πατέρας σε χωριό της Μεσαράς συνελήφθησαν μετά από καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση και ξυλοδαρμό.

Το περιστατικό έγινε γνωστό χθες Πέμπτη (08/01), οπότε μητέρα και πατέρας πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, για την άσκηση ποινικών διώξεων από τον Εισαγγελέα, ενώ έλαβαν προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν σήμερα (9/1) και την Δευτέρα (12/1).

Ο πατέρας αντιμετωπίζει τις κατηγορίες του βιασμού κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακές σωματικές βλάβες και απειλές, καθώς και γενετήσιες πράξεις σε ανήλικο, ενώ η μητέρα για το αδίκημα της σωματικής βίας στα παιδιά.

Ενώπιον της ανακρίτριας θα βρεθεί σήμερα η μητέρα, ενώ την Δευτέρα απολογείται ο πατέρας.

«Υπάρχουν μάρτυρες που θα καταργήσουνε τις κατηγορίες»

Το ζευγάρι αρνείται τις κατηγορίες, με τους δικηγόρους μάλιστα να υποστηρίζουν πως υπάρχουν στοιχεία και μαρτυρίες που θα αποδείξουν την αθωότητά τους.

Στο πλευρό των γονέων βρίσκονται συγγενικά πρόσωπα που σύμφωνα με τους δικηγόρους του ζευγαριού θα αποκλείσουν όλες τις κατηγορίες.

«Δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό για τις βαρύτατες αυτές κατηγορίες. Υπάρχουν αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία ότι λόγω της ψυχολογικής ευαλωτότητας των παιδιών, οι κατηγορίες που έλαβαν χώρα είναι υποβολιμαίες. Υπάρχουν μάρτυρες που θα καταργήσουνε τις αποδιδόμενες κατηγορίες και σε κάθε περίπτωση όλα θα τα θέσουμε υπόψη της κ. ανακρίτριας και του κ. εισαγγελέα όταν απολογηθούν», ανέφερε ο δικηγόρος του ζευγαριού, Λευτέρης Κάρτσωνας.

Άφησε έγκυο την 23χρονη κόρη του με νοητική στέρηση

Όλα αποκαλύφθηκαν την περασμένη Τρίτη όταν ο αδερφός των κοριτσιών πήγε μαζί με την 15χρονη και την 23χρονη, η οποία όπως φαίνεται αντιμετωπίζει προβλήματα νοητικής στέρησης, στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλαν ότι ο πατέρας τους, τις βίαζε και τις κακοποιούσε.

Στην καταγγελία αναφέρεται πως ο πατέρας προχωρούσε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος και των δύο κοριτσιών από το 2024 έως και πριν λίγες ημέρες.

Ο πατέρας κατηγορείται ακόμη πως άφησε έγκυο την 23χρονη κόρη του με νοητική στέρηση πριν λίγο καιρό. Το κορίτσι γέννησε και το παιδί δόθηκε σε υιοθεσία εκτός Κρήτης.

Οι Αρχές έσπευσαν να ξεκινήσουν τις έρευνες και προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα και της μητέρας, καθώς υπήρξε καταγγελία ότι και εκείνη είχε προχωρήσει σε ξυλοδαρμό των παιδιών.

