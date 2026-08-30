Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό οδηγικής απερισκεψίας, που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο, καταγράφηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/8) στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα Μάλια.

Όπως αποτυπώνεται σε βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το cretalive.gr, οδηγός Ι.Χ. προχώρησε σε μια άκρως επικίνδυνη και παράνομη προσπέραση σε σημείο του οδικού δικτύου όπου υπάρχει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Αψηφώντας κάθε κανόνα οδικής ασφάλειας, ο οδηγός, προκειμένου να προσπεράσει τα δύο οχήματα που κινούνταν μπροστά του, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της μανούβρας του, πέρασε κυριολεκτικά πάνω από τα ενδιάμεσα πλαστικά διαχωριστικά κολωνάκια (πασαλάκια), χτυπώντας και ξηλώνοντάς τα.

Αφού ολοκλήρωσε την τρομακτική προσπέραση, ο ασυνείδητος οδηγός επέστρεψε κανονικά στη λωρίδα του και συνέχισε αμέριμνος την πορεία του, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου.

Το συμβάν, όπως καταγράφηκε από άλλον οδηγό: