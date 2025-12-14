Θρασύτατη κλοπή σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, μέρα μεσημέρι.

Πώς έγινε η κλοπή του τηλεφώνου

Ζευγάρι βρέθηκε εντός του καταστήματος, προσποιούμενο ότι κοιτάζει τα ράφια του μαγαζιού. Την ώρα που ο υπάλληλος ήταν απασχολημένος και δεν είχε το βλέμμα του πάνω στο ζευγάρι, ο άνδρας βρήκε τρόπο και με γρήγορες κινήσεις αρπάζει ένα από το ράφι του καταστήματος και το βάζει μέσα στην τσέπη του.

Ανενόχλητος και σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, συνεχίζει την βόλτα του εντός του καταστήματος, ενώ η κοπέλα που είναι μαζί του κοιτάζει ατάραχη τις κινήσεις του.

Ο ιδιοκτήτης αντιλήφθηκε αργότερα την κλοπή

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, αντιλήφθηκε λίγο αργότερα την κλοπή, ενώ προχώρησε άμεσα σε καταγγελία στην Αστυνομία προσκομίζοντας το οπτικοακουστικό υλικό.

Επιπλέον, έγινε γνωστοποίηση στην εταιρεία για κλοπή, ώστε η συσκευή να κλειδωθεί και να μη μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο ιδιοκτήτης συνιστά στους καταστηματάρχες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά αυτές τις γιορτινές ημέρες που η κίνηση στα καταστήματα είναι αυξημένη.

Πηγή: zarpanews