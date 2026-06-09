Σε πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης προχωρά αύριο, Τετάρτη 10 Ιουνίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, λόγω απαραίτητων εργασιών συντήρησης και ενίσχυσης του δικτύου.

Οι καταναλωτές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η επαναφορά του ρεύματος μπορεί να γίνει και νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, πράγμα που σημαίνει ότι οι εγκαταστάσεις πρέπει να θεωρούνται διαρκώς υπό τάση.

Ποιες περιοχές επηρεάζονται και πότε

Οι διακοπές ρεύματος θα επηρεάσουν κυρίως περιοχές στους νομούς Ηρακλείου, Χανίων και Ρεθύμνου, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να πιάνουν δουλειά από νωρίς το πρωί.

Σημαντική σημείωση: Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η χρήση των ανελκυστήρων κατά τη διάρκεια των διακοπών, ενώ οι ευαίσθητες ηλεκτρικές συσκευές καλό είναι να αποσυνδεθούν από τις πρίζες για την αποφυγή βλαβών από τυχόν αυξομειώσεις της τάσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των διακοπών ανά περιοχή περιλαμβάνει:

Νομός Ηρακλείου: Διακοπές σε συγκεκριμένα δημοτικά διαμερίσματα και αγροτικές περιοχές (κυρίως πρωινές ώρες, από τις 08:00 έως τις 15:00).

Νομός Χανίων: Στοχευμένες διακοπές σε περιοχές της υπαίθρου για την αντικατάσταση στύλων και γραμμών μεταφοράς.

Νομός Ρεθύμνου: Ολιγόωρες διακοπές σε σημεία που εκτελούνται έργα τρίτων ή συντηρήσεις δικτύου.

Για την πλήρη και αναλυτική λίστα με τους δρόμους, τα χωριά και τις ακριβείς ώρες ανά περιοχή, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά από την επίσημη ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ.