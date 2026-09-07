Τη διάσωση 33 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, από πλοίο της Frontex, ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα.

Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, σε απόσταση περίπου 35 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στην περιοχή έσπευσε πλοίο της Frontex, το οποίο προχώρησε στη διάσωση των επιβαινόντων.

Οι 33 αλλοδαποί μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.