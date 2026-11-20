Σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης, μετά τον εντοπισμό σκάφους στο οποίο επέβαιναν δεκάδες άτομα. Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με αποτέλεσμα να περισυλλεγούν με ασφάλεια συνολικά 54 μετανάστες που βρίσκονταν πάνω στη λέμβο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η λέμβος εντοπίστηκε αρχικά από εναέριο μέσο της Frontex, σε απόσταση 27 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.