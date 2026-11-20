Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης, μετά τον εντοπισμό σκάφους στο οποίο επέβαιναν δεκάδες άτομα. Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με αποτέλεσμα να περισυλλεγούν με ασφάλεια συνολικά 54 μετανάστες που βρίσκονταν πάνω στη λέμβο.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η λέμβος εντοπίστηκε αρχικά από εναέριο μέσο της Frontex, σε απόσταση 27 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.