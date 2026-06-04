Ακόμη μία σημαντική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης εξελίχθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, θέτοντας σε ετοιμότητα τις αρχές που περιπολούν στην περιοχή.

Συνολικά, περίπου 101 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν σε διεθνή ύδατα από αεροσκάφος της Frontex και στη συνέχεια περισυλλέγησαν από σκάφος της εταιρείας για να μεταφερθούν στο νησί.

Η επιχείρηση οργανώθηκε και εκτελέστηκε υπό τον πλήρη συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), το οποίο κινητοποίησε τα διαθέσιμα μέσα, αμέσως μόλις ελήφθη το σχετικό σήμα κινδύνου.

Οι περισυλλεχθέντες μεταφέρονται προς το λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου και αναμένεται να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς και είδη πρώτης ανάγκης.