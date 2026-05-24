Ραγδαίες είναι οι δικαστικές και αστυνομικές εξελίξεις στην υπόθεση του 3χρονου κοριτσιού από τα Χανιά της Κρήτης, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Πακιστανού, ο οποίος φέρεται να είναι ο πατέρας του παιδιού και καταζητούνταν. Μετά τη συλλογή νέων επιβαρυντικών στοιχείων από την Αστυνομία, το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε. Ενώ αρχικά η υπόθεση εξεταζόταν ως έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, πλέον τόσο η μητέρα, όσο και ο συλληφθείς σύντροφός της, αντιμετωπίζουν την κακουργηματική δίωξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο, Δευτέρα 25 Μαΐου, στον Εισαγγελέα Χανίων.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε όταν το 3χρονo κοριτσάκι έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν σε παιδική χαρά και διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χανίων.

Κατά τη διάρκεια της επείγουσας ιατρικής εξέτασης, οι γιατροί εντόπισαν πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του. Τα ευρήματα αυτά παρέπεμπαν ευθέως σε σοβαρή κακοποίηση, γεγονός που ανάγκασε το ιατρικό προσωπικό να ειδοποιήσει αμέσως την Αστυνομία για την έναρξη κατεπείγουσας έρευνας. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, το παιδί μεταφέρθηκε στη συνέχεια στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, παρακολουθώντας στενά την πορεία του.

Η εισαγγελική παρέμβαση ήταν άμεση και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Με σχετική διάταξη, τρία ακόμη ανήλικα αδέλφια απομακρύνθηκαν από το οικογενειακό περιβάλλον και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου βρίσκονται υπό την προστασία και τη φροντίδα των αρμόδιων Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες και αυτά τα παιδιά φέρουν εμφανή τραύματα στο σώμα τους, ωστόσο η γενικότερη κατάσταση της υγείας τους αξιολογείται ως καλύτερη και δεν εμπνέει άμεσο κίνδυνο.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων και τη συλλογή στοιχείων, με σκοπό να ξεκαθαρίσουν πλήρως οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε βαρύτατα η 3χρονη, αλλά και να χαρτογραφηθούν οι συνθήκες διαβίωσης και η μεταχείριση που είχαν τα υπόλοιπα ανήλικα παιδιά στο σπίτι της οικογένειας.