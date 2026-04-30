Κατέληξε η 12χρονη κοπέλα, η οποία νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε χθες στη Μεσαρά Κρήτης.

Σύμφωνα με επίσημη δήλωση του Διοικητή του νοσοκομείου, Γιώργου Χαλκιαδάκη, το παιδί υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή.

Το περιστατικό συνέβη στον δρόμο που συνδέει το Πετροκεφάλι με τον Σίβα, στον Δήμο Φαιστού. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα που οδηγούσε ο 46χρονος πατέρας της 12χρονης συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του κοριτσιού από τις λαμαρίνες.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ με πολλαπλά τραύματα. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και ακολούθως εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου και παρέμεινε μέχρι την τραγική κατάληξη.