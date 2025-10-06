Έχασε τη μάχη με τη ζωή ο τουρίστας που περπατούσε σε δύσβατο μονοπάτι της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το μεσημέρι σε μονοπάτι που βρίσκεται ανατολικά της Παλαιχώρας, όταν ένας ηλικιωμένος τουρίστας έκανε πεζοπορία.

Ο άτυχος άνδρας κάποια στιγμή αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και λιποθύμησε, ενώ ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.

Άμεσα οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική στην οποία συμμετείχαν 15 πυροσβέστες, ενώ εξαιτίας του γεγονότος ότι το σημείο ήταν αρκετά δύσβατο, επιχείρησαν και δύο ελικόπτερα, για να προσεγγίσουν την ακριβή τοποθεσία.

Στις 16.00 περίπου χθες (05/10) το απόγευμα, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο και ξεκίνησαν να του δίνουν τις πρώτες βοήθειες.

Δυστυχώς παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, ο τουρίστας δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.