Είχε μετατρέψει το σπίτι του σε οπλοστάσιο. Ο λόγος για έναν 54χρονο άνδρα από την Κρήτη, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, άνδρες της αστυνομίας αξιοποιώντας πληροφορίες και δεδομένα που είχαν εις βάρος του, έκαναν χθες (2/12) έρευνα στο σπίτι του, σε περιοχή του δήμου Βιάννου και από ότι φαίνεται «έπιασαν λαβράκι».

Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

2 πολεμικά όπλα

3 κυνηγετικά όπλα

Περίστροφο

798 φυσίγγια

42 κάλυκες

6 βολίδες

3 ξιφολόγχες

11 γεμιστήρες

Κορμός πολεμικού όπλου

2 κάννες πολεμικών όπλων

Διόπτρα

Διάφορα εξαρτήματα όπλων

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.