Είχε μετατρέψει το σπίτι του σε οπλοστάσιο. Ο λόγος για έναν 54χρονο άνδρα από την Κρήτη, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, άνδρες της αστυνομίας αξιοποιώντας πληροφορίες και δεδομένα που είχαν εις βάρος του, έκαναν χθες (2/12) έρευνα στο σπίτι του, σε περιοχή του δήμου Βιάννου και από ότι φαίνεται «έπιασαν λαβράκι».
Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
2 πολεμικά όπλα
3 κυνηγετικά όπλα
Περίστροφο
798 φυσίγγια
42 κάλυκες
6 βολίδες
3 ξιφολόγχες
11 γεμιστήρες
Κορμός πολεμικού όπλου
2 κάννες πολεμικών όπλων
Διόπτρα
Διάφορα εξαρτήματα όπλων
Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.