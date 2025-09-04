Ελεύθερος με έναν και μοναδικό περιοριστικό όρο αφέθηκε ο αστυνομικός που συνελήφθη για την υπόθεση της μαφίας που δρούσε ανεξέλεγκτα στην Κρήτη.

Ο ένστολος που υπηρετεί στο Ρέθυμνο απολογήθηκε την Τετάρτη ενώπιον ανακριτή ο οποίος τον άφησε ελεύθερο με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο ίδιος επέμεινε πως δεν βοηθούσε την εγκληματική οργάνωση με πληροφορίες μέσω τηλεφωνικών αλλά και άλλων συναντήσεων.

Ο αστυνομικός εξήγησε αναλυτικά όλα όσα ειπώθηκαν στην διάρκεια των συγκεκριμένων συναντήσεων.

Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή που το όνομά του εμφανίστηκε στη λίστα των μελών της μαφίας στην Κρήτη δέχθηκε «κύμα» υποστήριξης από συναδέλφους του οι οποίοι κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο για τον οποίο δεν υπάρχει παράπονο στην υπηρεσία του.

Πηγή: cretalive.gr