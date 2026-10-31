Με ένα σοκαριστικό εύρημα βρέθηκαν αντιμέτωποι ιδιοκτήτες έκτασης στα Χανιά στην περιοχή των Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας κατά τις αγροτικές εργασίες που πραγματοποιούσε σε χωράφι στην περιοχή Καρές του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά, εντόπισε ανθρώπινα οστά και ρούχα.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές και από την έρευνα στο σημείο διαπίστωσαν ότι υπήρχε θαμμένο ένα ανθρώπινο κρανίο, οστά από διάφορα σημεία του κορμιού και γυναικεία ρούχα καθώς και ένα μαυρο γυναικείο υπόδημα. Από τις πρώτες ενδείξεις των αρχών, η σορός πιθανότατα ανήκει σε γυναίκα, με τον θάνατο της να χρονολογείται τουλάχιστον 3 χρόνια πίσω.

Η ανεύρεση έγινε στις 25 Οκτωβρίου 2026, με τους εξειδικευμένους αστυνομικούς να έχουν λάβει όλα τα δείγματα από την περιοχή, ενώ σε εξέλιξη είναι έλεγχος ώστε να διαπιστωθεί η ταυτότητα της γυναίκας.

Αρχικά υπήρχαν υποψίες ότι μπορεί να πρόκειται για ηλικιωμένη που αγνοείται από τον Αλικιανό από τον Σεπτέμβριο του 2022. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές φαίνεται ότι απομακρύνονται από το ενδεχόμενο τα ανθρώπινα οστά και το τμήμα κρανίου που εντοπίστηκαν σε χωριό του Δήμου Πλατανιά να ανήκουν στην 75χρονη.

Οι έρευνες μεταξύ άλλων στρέφονται και προς άλλη υπόθεση εξαφάνισης 77χρονης γυναίκας, η οποία είχε χαθεί το 2011 από χωριό της ευρύτερης περιοχής, σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκαν τα μακάβρια ευρήματα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης έχει κληθεί ο γιος της γυναίκας, ο οποίος διαμένει σε άλλη περιοχή, προκειμένου να δώσει δείγμα DNA, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει γενετική ταυτοποίηση με τα οστά που εντοπίστηκαν.

Τα μακάβρια ευρήματα εντοπίστηκαν κάτω από βάτα σε ένα απομονωμένο από το χωριό Βασιλιανά σημείο, ενώ το παπούτσι που βρέθηκε στο σημείο ενδέχεται να αποτελέσει ένα ακόμη στοιχείο στην προσπάθεια των αρχών να εξακριβώσουν την ταυτότητα της γυναίκας.

Τα οστά θα αποσταλούν τη Δευτέρα στην ιατροδικαστική υπηρεσία της ιατρικής σχολής εργαστήριο του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο για τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ τα ρούχα στο τμήμα αναλύσεων DNA στη Διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών στην Αθήνα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αστυνομικές αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και τη σύγκριση του γενετικού υλικού, προκειμένου να δοθεί απάντηση στο ερώτημα ποιας γυναίκας είναι τα οστά που βρέθηκαν στον Δήμο Πλατανιά, ενώ την προανάκριση της υπόθεσης διενεργεί το Α.Τ. Πλατανιά.