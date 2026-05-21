Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη κινητοποίηση των αρχών σε δύσβατη περιοχή στον Τζιτζιφέ Αποκορώνου στα Χανιά, όπου σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του zarpanews.gr εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός σε προχωρημένη σήψη σε δύσβατο σημείο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βρυσών αναμένεται να επιχειρήσουν για την μεταφορά της σορού. Έχει επίσης ενημερωθεί και ο ιατροδικαστής από το Ρέθυμνο προκειμένου να μεταβεί στο σημείο.

Το ερώτημα που απασχολεί τις αρχές είναι εάν ο σκελετός σχετίζεται με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου 2025 στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Φρέ Αποκορώνου, ύστερα από μια ανήσυχη τηλεφωνική επικοινωνία με τον πατέρα του.