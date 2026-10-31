Μία ακόμη σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε τις πρώτες μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (31/10) στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρού Κρήτης.

Η περισυλλογή πραγματοποιήθηκε από σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο στη συνέχεια μετέφερε τη σορό στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Το θανατηφόρο πέρασμα του Λιβυκού Πελάγους

Το μακάβριο εύρημα προστίθεται σε μια αυξανόμενη σειρά αντίστοιχων περιστατικών, καταδεικνύοντας πως η θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης (Σφακιά, Γαύδος, Λιβυκό Πέλαγος) παραμένει ένα σταθερά θανατηφόρο σημείο στη μεταναστευτική διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα με το συμβάν στο Λουτρό (31/10), αναφέρθηκε ο εντοπισμός ενός ακόμη νεκρού άνδρα στη δύσβατη παραλία Ποταμός της Γαύδου. Η ανάσυρση έγινε με τη συνδρομή σκάφους της Frontex, προτού η σορός μεταφερθεί επίσης στη Χώρα Σφακίων, ενώ στις 27 Οκτωβρίου είχε εντοπιστεί σε κατάσταση αποσύνθεσης σορός άνδρα, πέντε ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Ρουμέλης.