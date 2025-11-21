Ένα νέο, θλιβερό εύρημα έρχεται να προστεθεί στην τραγωδία που συγκλονίζει τις θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης τις τελευταίες μέρες.

Στην παραλία Πλακάκι της Παλαιόχωρας, νωρίς σήμερα το πρωί (21/11), εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα αγνώστων στοιχείων.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών δείχνουν ότι το πτώμα βρίσκεται σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που υποδηλώνει πως είχε παραμείνει για αρκετές ημέρες στη θάλασσα πριν ξεβραστεί στην ακτή.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν αποκλείουν σύνδεση με το ναυάγιο στη Γαύδο, που σημειώθηκε στις 12 Νοεμβρίου, αφού οι θαλάσσιες συνθήκες στην περιοχή, ιδίως υπό νοτιάδες και ισχυρά ρεύματα, μπορούν να μεταφέρουν αντικείμενα και σορούς σε μεγάλες αποστάσεις.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του νεκρού.

Να σημειωθεί ότι μόλις χθες Πέμπτη, είχε εντοπιστεί και άλλο πτώμα άνδρα στην παραλία των Ανύδρων, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τις επικίνδυνες θαλάσσιες συνθήκες και τις συνέπειες του πρόσφατου ναυαγίου.