Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό τηλεφωνικής απάτης ήρθε στο φως στην Κρήτη, εστιάζοντας αυτήν τη φορά στην περιοχή των Χανίων και με θύμα μια 57χρονη γυναίκα.

Ο δράστης επικοινώνησε μαζί της προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και, επιστρατεύοντας πειστικά τεχνάσματα, κατάφερε να την οδηγήσει στην παράδοση κοσμημάτων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Ακολουθώντας τις οδηγίες του επιτήδειου, η γυναίκα συγκέντρωσε τα χρυσαφικά της, η αξία των οποίων υπολογίζεται τουλάχιστον στις 10.000 ευρώ, και τα τοποθέτησε πάνω στον τροχό ενός αυτοκινήτου πριν απομακρυνθεί από το σημείο. Όταν επέστρεψε λίγο αργότερα, διαπίστωσε σοκαρισμένη πως όχι μόνο τα τιμαλφή είχαν εξαφανιστεί, αλλά ο δράστης είχε διαφύγει παίρνοντας μαζί του και το ίδιο το όχημα.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε αμέσως στις αστυνομικές αρχές. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη συλλογή στοιχείων, την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.

Πηγή: neakriti