Επεισόδια εκτυλίχθηκαν πριν από λίγη ώρα, λόγω της πρωτοβουλίας των αστυνομικών να απαντήσουν με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης, στην προσπάθεια των αγροτών να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό και να αποκλείσουν το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο.

Η ένταση ήταν παραπάνω από εμφανής ενώ η απόφαση αποκλεισμού του αεροδρομίου ελήφθη σήμερα (8/12) από τους αγρότες, κατά τη διάρκεια συνέλευσης που είχαν νωρίς το πρωί.

Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι δεν θα κάνουν βήμα πίσω και θα συνεχίσουν να διεκδικούν τα αιτήματά τους.

Όπως θα δείτε στην παρακάτω φωτογραφία, αγρότες πετούν πέτρες στους αστυνομικούς.

Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από την αντίδραση των αγροτών στη ρίψη χημικών

Επίσης οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν και το δρόμο προς το αεροδρόμιο του Ηρακλείου απόφαση που πυροδότησε ένταση με τους αστυνομικούς οι οποίοι προσπάθησαν να τους αποτρέψουν.

Αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί επέτρεψαν σε ομάδα αγροτών να περάσει από τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνεται προς τον κυκλικό κόμβο που βρίσκεται μπροστά από την πύλη του αεροδρομίου.

Μόλις πριν από λίγα λεπτά αγρότες αναποδογύρισαν ένα περιπολικό ενώ κατα τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε ένας πολίτης και ένας αστυνομικός.

Νωρίτερα οι αγροτοκτηνοτρόφοι σε όλη την Κρήτη, με δεκάδες τρακτέρ και αγροτικά οχήματα είχαν φτάσει από νωρίς σήμερα (8/12)το μεσημέρι, στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η συγκέντρωση αποτέλεσε το σημείο αφετηρίας για τη μηχανοκίνητη πορεία κατά την διάρκεια της οποίας ελήφθη η απόφαση για επ’ αόριστον αποκλεισμό του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης».

Αποκλεισμός του αεροδρομίου από τους αγρότες

Στην πίστα του Αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης» κατάφεραν να μπουν αγροτοκτηνοτρόφοι. Κατά συνέπεια το αεροδρόμιο έκλεισε πριν από λίγο, ενώ από τις 14.00 σήμερα το μεσημέρι δεν εκτελούνται πτήσεις.

Ήδη από τις 12:00 είχαν συρρεύσει στο χώρο εκατοντάδες οχήματα, πολλά από τα οποία έφεραν μαύρες και ελληνικές σημαίες, καθώς και πανό με μηνύματα διαμαρτυρίας. Η παρουσία αγροτών από το Ηράκλειο, το Λασίθι αλλά και το Ρέθυμνο, ανέδειξε το δυναμικό χαρακτήρα της κινητοποίησης.

Κυκλοφοριακό χάος και απρόβλεπτες αναστροφές λόγω του πλήθους των οχημάτων

Σημαντικά προβλήματα δημιουργήθηκαν στην κυκλοφορία των οχημάτων, με πολλούς οδηγούς να εγκλωβίζονται στους γύρω δρόμους.

Αρκετοί αναγκάστηκαν υπό την καθοδήγηση των αγροτών, να κάνουν αναστροφή πάνω στη νησίδα, περνώντας ακόμη και ανάμεσα από φοίνικες για να καταφέρουν να «απεγκλωβιστούν». Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της αναστάτωσης αλλά και την αποφασιστικότητα των αγροτών να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους.